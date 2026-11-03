OM : pluie de bonnes nouvelles pour Genesio avant le Bayer Leverkusen !

L’OM pourrait profiter de nombreuses absences du côté du Bayer Leverkusen pour décrocher ses premiers points en Ligue Europa ce jeudi.

Si l’Olympique de Marseille carbure ces dernières semaines en Ligue 1, c’est beaucoup moins le cas en Ligue Europa, où les Phocéens ont concédé trois défaites en autant de matchs. En déplacement ce jeudi (21h) sur la pelouse du Bayer Leverkusen, les hommes de Bruno Genesio tenteront de décrocher leurs premiers points européens. Une mission qui s’annonce délicate face aux Allemands, deuxièmes du classement à égalité de points avec le leader, Benfica. Mais l’OM pourrait profiter d’une véritable hécatombe dans les rangs du Bayer Leverkusen pour enfin lancer sa campagne européenne.

L’OM presque au complet pour Leverkusen !

Du côté marseillais, Bruno Genesio devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet pour ce déplacement en Allemagne. Seul Derek Cornelius est d’ores et déjà annoncé forfait, tandis qu’Emerson reste incertain après avoir été touché au genou dimanche dernier lors de la victoire face à Toulouse (2-0). Une situation plutôt rassurante pour l’entraîneur de l’OM, qui disposera donc de nombreuses solutions pour composer son onze de départ. À l’inverse, le Bayer Leverkusen devra faire face à une importante cascade de blessures, qui pourrait sérieusement compliquer la tâche de son entraîneur.

Au moins cinq absents et un sixième incertain au Bayer Leverkusen !

En effet, Guéla Doué, Loïc Badé, Eliesse Ben Seghir, Moussa Diaby et Christian Kofane, tous les cinq blessés, sont annoncés forfaits pour la réception de l’Olympique de Marseille. Et la liste pourrait encore s’allonger puisque Nathan Tella, également touché musculairement, demeure incertain pour cette quatrième journée de Ligue Europa. Au total, le Bayer Leverkusen pourrait donc être privé de six joueurs face aux Phocéens. Une véritable hécatombe qui pourrait représenter une belle opportunité pour les hommes de Bruno Genesio, bien décidés à profiter de ces nombreuses absences pour décrocher leur première victoire européenne de la saison et se relancer dans la course à la qualification.