OL : une bonne nouvelle est tombée pour Fonseca avant Hoffenheim et le PSG !

À la veille du déplacement à Hoffenheim en Ligue Europa, l’OL a enregistré une bonne nouvelle concernant Nicolas Tagliafico, blessé depuis son retour de sélection.

À la veille de son déplacement sur la pelouse d’Hoffenheim en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais a enregistré une bonne nouvelle ce mercredi. Absent depuis son retour de sélection avec l’Argentine en raison d’une blessure musculaire, Nicolas Tagliafico a repris l’entraînement individuel sur le terrain. Une étape importante dans le processus de récupération du latéral gauche argentin, qui se rapproche progressivement d’un retour à la compétition. De quoi redonner le sourire à Paulo Fonseca, confronté à plusieurs difficultés dans la gestion de son effectif.

Tagliafico a retrouvé les terrains d’entraînement !

Après plusieurs jours d’absence, Nicolas Tagliafico a donc retrouvé les pelouses du centre d’entraînement de l’OL ce mercredi. Le champion du monde 2022 poursuit sa récupération et semble avancer dans le bon sens, même s’il ne s’entraîne pas encore collectivement avec ses coéquipiers. Un retour dès ce jeudi face à Hoffenheim en Ligue Europa n’est pas totalement à exclure, même si le délai paraît particulièrement court. À défaut, l’international argentin pourrait retrouver le groupe lyonnais ce dimanche à l’occasion du choc face au Paris Saint-Germain en Ligue 1. Tout dépendra de l’évolution de sa blessure musculaire et des décisions du staff médical.

Tagliafico de retour contre Hoffenheim ou le PSG ?

Cette évolution positive constitue un véritable motif de satisfaction pour Paulo Fonseca, qui manque actuellement de solutions au poste de latéral gauche. L’absence de Nicolas Tagliafico réduit considérablement les possibilités de l’entraîneur portugais dans ce secteur, l’obligeant à adapter ses choix défensifs. Le retour de l’Argentin permettrait ainsi à l’OL de retrouver une solution supplémentaire sur le côté gauche, mais aussi de bénéficier de son expérience et de son engagement défensif. Reste désormais à savoir si Nicolas Tagliafico sera suffisamment remis pour affronter Hoffenheim ce jeudi ou le PSG dimanche. Une décision qui devrait dépendre de ses sensations lors des prochaines séances d’entraînement.