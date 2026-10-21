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FRANCE

Stade Rennais : le verdict est tombé après la blessure de Lepaul 

Par Bastien Aubert - 21 Oct 2026, 09:20
Estéban Lepaul (Stade Rennais)

Touché à la cheville lors du match au Paris FC, dimanche (3-4), le buteur du Stade Rennais Estéban Lepaul (26 ans) devrait manquer le choc contre la Juventus Turin en Ligue Europa (jeudi, 18h45).

Estéban Lepaul a vécu un dimanche aussi exceptionnel que frustrant contre le Paris FC (3-4). Auteur des trois buts du Stade Rennais, tous inscrits sur penalty, l’avant-centre a porté son total à sept réalisations en Ligue 1 cette saison. Une performance qui lui permet de s’installer en tête du classement des buteurs.

Des examens rassurants, mais un forfait qui se profile

Mais cette démonstration offensive a été assombrie par sa sortie sur blessure. Touché à la cheville gauche dans les dernières minutes, Lepaul n’a pas pu poursuivre la rencontre. Rennes a finalement perdu 4-3, après avoir encaissé un dernier but dans le temps additionnel. Au-delà de cette défaite douloureuse, le club breton a immédiatement craint de perdre son buteur au pire moment, à quelques jours d’un rendez-vous européen important.

Selon Ouest-France, les examens médicaux passés par l’attaquant n’ont révélé aucune lésion. Le premier verdict constitue un soulagement pour le joueur et le staff rennais, qui pouvaient redouter une blessure plus sérieuse. Pour autant, l’absence de lésion ne signifie pas que Lepaul est immédiatement apte à rejouer.

La douleur à la cheville reste un problème, et le délai avant la rencontre contre la Juventus est particulièrement court. Sa participation au match de jeudi à Turin (18h45) demeure donc très incertaine. Selon les informations rapportées par la presse, le staff pourrait privilégier le repos afin de ne pas prendre de risque inutile avec son attaquant vedette.

Haise face à un casse-tête offensif au Stade Rennais

Si le forfait de Lepaul se confirme, Franck Haise devra revoir ses plans pour affronter la Juventus. Le meilleur buteur du Stade Rennais est devenu une pièce maîtresse du dispositif offensif, et son efficacité actuelle le rend difficile à remplacer.

Boulaye Dia fait partie des solutions envisagées pour occuper la pointe de l’attaque si Lepaul est absent. Le technicien devra néanmoins trouver la bonne formule pour maintenir une menace offensive face à une formation italienne qui reste redoutable dans les grands rendez-vous. Le défi sera d’autant plus important que Rennes sort d’une défaite frustrante en championnat.

Le déplacement à Turin représente une occasion de réagir, mais les Bretons pourraient devoir le faire sans leur principal finisseur. Au-delà de la Juventus, le calendrier rennais impose également de réfléchir à la suite. Le Stade Rennais recevra le RC Strasbourg dimanche en Ligue 1. L’évolution de la cheville de Lepaul sera donc suivie de près.

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