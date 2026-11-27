Voici l’analyse complète du match de la 12e journée de Ligue 1 entre Toulouse et le Stade Rennais, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le Stade Rennais se déplace ce dimanche (17h15) sur la pelouse de Toulouse, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. C’est en pleine crise et avec un Franck Haise plus que jamais sur la sellette que les Rennais, qui restent sur cinq matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues, arrivent ce week-end sur les bords de la Garonne.

Ligue 1 – Toulouse vs Stade Rennais

Dimanche 29 novembre 2026 · 17h15 · Stadium de Toulouse

Toulouse : une belle opportunité de basculer dans la première moitié du classement

Avec 14 points récoltés en 11 journées, le Toulouse FC occupe actuellement la 12e place de Ligue 1. Si les Violets ne figurent pas encore parmi les prétendants aux places européennes, ils ne comptent que trois longueurs de retard sur leur adversaire du week-end et pourraient donc réaliser une intéressante opération au classement en cas de victoire.

Après une entame de championnat délicate, la formation de Jens Berthel Askou a progressivement trouvé ses marques. Le club de la Ville rose n’a concédé qu’une seule défaite au cours des huit dernières journées, sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (2-0).

Les Toulousains ont notamment fait le plein de confiance avant la trêve internationale en dominant le RC Strasbourg (3-1). Ils ont ensuite confirmé leurs progrès en décrochant un match nul sur la pelouse du RC Lens (1-1) le week-end dernier.

Le principal axe de progression du TFC reste sa capacité à convertir ses bonnes prestations en victoires. Trop souvent contraints de partager les points depuis le début de la saison, les Violets manquent encore de constance dans les deux surfaces pour prétendre à une meilleure position au classement.

Jens Berthel Askou dispose néanmoins de plusieurs solutions intéressantes en attaque. L’association entre Casper Tengstedt et Jacen Russell-Rowe offre notamment une complémentarité susceptible de poser des problèmes à l’arrière-garde rennaise. Le premier cherchera à retrouver le chemin des filets, tandis que le second arrive avec davantage de confiance. Ligue 1 (29/11/2026)

Le TFC pourra également s’appuyer sur Guillaume Restes, dont les interventions pourraient être déterminantes face à des attaquants rennais qui restent dangereux malgré les difficultés collectives de leur équipe.

Les Toulousains auraient tout intérêt à imposer un rythme élevé dès les premières minutes pour mettre sous pression une formation bretonne en plein doute. La différence de fraîcheur physique entre les deux équipes pourrait également peser lourd dans le dernier quart d’heure.

Stade Rennais : Franck Haise et ses joueurs dos au mur

Le contraste est saisissant entre les premières semaines de compétition du Stade Rennais et la période que traverse actuellement le club breton. Longtemps dans le sillage des meilleures équipes du championnat, les Rouge et Noir ont progressivement perdu du terrain et occupent désormais la neuvième place de Ligue 1 avec 17 points.

Les partenaires de Brice Samba avaient pourtant envoyé plusieurs signaux positifs en début de saison, notamment en tenant tête au Paris Saint-Germain (2-2) et en prenant le dessus sur l’Olympique de Marseille (1-0).

Mais depuis leur large succès face au RC Strasbourg (3-0) fin octobre, les Rennais ne parviennent plus à relever la tête. Lourdement battus à Nice (5-2), puis surpris à domicile par le LOSC (1-2), les Bretons ont dû se contenter d’un partage des points lors du derby face au FC Lorient (1-1).

La situation s’est encore dégradée jeudi soir aux Pays-Bas. Jusqu’alors invaincu en Ligue Europa, le Stade Rennais a subi son premier revers dans la compétition sur la pelouse du NEC Nimègue (3-1). Un résultat qui fragilise aussi ses ambitions européennes.

Dans ce contexte, Franck Haise aborde ce déplacement au Stadium avec une pression grandissante sur ses épaules. Une nouvelle contre-performance pourrait accentuer les interrogations autour de l’avenir du technicien français.

Pour tenter d’inverser la tendance, l’ancien entraîneur du RC Lens devra notamment trouver des solutions au milieu de terrain, un secteur dans lequel il pourrait être privé de plusieurs joueurs importants. La suspension d’Adrien Thomasson, conjuguée aux incertitudes concernant Valentin Rongier et Mahdi Camara, risque de limiter ses possibilités.

Le retour d’Esteban Lepaul constitue en revanche un motif d’espoir pour les Rouge et Noir. L’ancien Angevin pourrait être associé à Boulaye Dia, particulièrement efficace ces dernières semaines en championnat. Ligue 1 (29/11/2026)

Malgré sa mauvaise passe, le Stade Rennais conserve donc suffisamment de qualités individuelles pour mettre en difficulté les Toulousains. Reste à savoir si les Bretons seront capables de retrouver la cohésion et la maîtrise collective qui avaient fait leur force en début de saison.

Les confrontations entre les deux équipes

Historiquement, les oppositions entre Toulouse et le Stade Rennais donnent régulièrement lieu à des rencontres disputées.

Lors de la saison 2024-2025, les Toulousains avaient notamment pris le dessus sur les Bretons lors des deux manches du championnat, en s’imposant au Roazhon Park (0-2) puis au Stadium (2-1).

Le Stade Rennais devra donc se méfier d’un adversaire qui a régulièrement su exploiter ses faiblesses ces dernières saisons. Le contexte actuel ne facilite pas non plus la tâche des Rouge et Noir, qui se déplacent en Haute-Garonne avec une confiance particulièrement fragile.

Les meilleurs buteurs

Toulouse FCCasper Tengstedt Buts 5 Matchs 9 Buts / match 0,56 Passes déc. 1 2 sur penalty · Pas de but cette semaine Stade RennaisEsteban Lepaul Buts 7 Matchs 8 Buts / match 0,88 Passes déc. 0 4 sur penalty · Pas de but cette semaine Statistiques en championnat, mises à jour après chaque journée.

Les compositions probables

La compo probable de Toulouse : Restes – Diallo, McKenzie ou Koumbassa, Nicolaisen, Tapé – Jörgensen, Sigur, Casseres, Hidalgo – Tengstedt, Russell-Rowe.

Absent : Messali (blessé).

Incertain : McKenzie (blessé).

La compo probable du Stade Rennais : Samba – Ait Boudlal, Rouault, Oliveira – Reynolds, Szymanski, Cissé, Blas, Nagida – Lepaul, Dia.

Absents : Thomasson (suspendu), Cresswell (clause de prêt).

Incertains : Rongier, Camara (reprise).

Les joueurs à suivre

Guillaume Restes (Toulouse FC) : Particulièrement inspiré lors du déplacement à Lens le week-end dernier, le jeune portier toulousain pourrait de nouveau avoir un rôle prépondérant dans cette rencontre. Malgré les difficultés rencontrées par le Stade Rennais, les Violets devront se méfier du potentiel offensif breton, notamment avec le possible retour d’Esteban Lepaul dans le onze de départ. La capacité de Guillaume Restes à maintenir son équipe dans le match lors des temps forts adverses pourrait s’avérer déterminante.

Esteban Lepaul (Stade Rennais) : De retour de blessure, l’ancien attaquant angevin représente un atout offensif majeur pour Franck Haise. Sa mobilité, son sens du placement et son efficacité devant le but pourraient permettre aux Rouge et Noir de retrouver davantage de tranchant dans les derniers mètres. Alors que le Stade Rennais traverse une période particulièrement délicate, Esteban Lepaul pourrait jouer un rôle déterminant dans la quête d’un rebond au Stadium.

Notre pronostic pour Toulouse – Stade Rennais

Au regard des dynamiques respectives des deux formations, le Toulouse FC semble aborder cette rencontre dans de meilleures dispositions que son adversaire. Les Violets ont retrouvé une certaine stabilité au cours des dernières semaines et bénéficieront d’un avantage non négligeable sur le plan physique après le déplacement européen des Rennais.

Pour autant, les Toulousains éprouvent encore des difficultés à concrétiser leur domination et ont déjà concédé cinq matchs nuls depuis le début du championnat. Face à des Bretons qui pourraient adopter une approche plus prudente pour enrayer leur mauvaise spirale, le TFC pourrait manquer de solutions dans les derniers mètres.

De son côté, le Stade Rennais pourrait avant tout chercher à retrouver une forme de solidité collective. Les nombreuses incertitudes au milieu de terrain risquent néanmoins de compliquer la tâche de Franck Haise dans la construction du jeu. Le technicien breton pourra toutefois compter sur deux attaquants capables de faire la différence sur une occasion.

Nous nous attendons donc à une confrontation relativement équilibrée, dans laquelle aucune des deux formations ne devrait véritablement prendre l’ascendant sur l’autre. Toulouse pourrait manquer de réalisme pour capitaliser sur sa bonne dynamique, tandis que Rennes pourrait se satisfaire d’un point à l’extérieur au vu de sa situation actuelle.

Les cotes de Toulouse – Stade Rennais

Pari Meilleure cote Victoire de Toulouse 2,40 Match nul 3,43 Victoire du Stade Rennais 2,55

Notre pronostic : victoire de Toulouse, cotée à 2,40

Plus réguliers que les Rennais ces dernières semaines, les Toulousains ont une belle occasion de profiter de la crise traversée par le club breton pour revenir à sa hauteur au classement. Si les Rouge et Noir disposent des armes offensives pour trouver la faille, leurs difficultés défensives, leur manque de confiance et la fatigue accumulée après leur déplacement aux Pays-Bas pourraient leur coûter cher au Stadium. Nous misons donc sur une victoire de Toulouse.

Notre score : Toulouse 2-1 Stade Rennais