Le Stade Rennais vient de dévoiler le groupe retenu par Franck Haise pour le derby breton contre Lorient.

Le Stade Rennais se déplace ce dimanche (17h15) sur la pelouse de Lorient, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Pour ce derby breton, l’entraîneur rennais, Franck Haise, a convoqué un groupe de 22 joueurs.

Lepaul de retour dans le groupe rennais !

Comme attendu, Esteban Lepaul, qui a manqué les cinq dernières rencontres du SRFC en raison d’une entorse à la cheville, fait son retour dans le groupe convoqué par Franck Haise. Une bonne nouvelle pour le technicien rennais, qui dispose ainsi de quasiment toutes ses forces vives pour défier les Merlus. Seul Przemysław Frankowski, blessé, manque à l’appel pour ce déplacement à Lorient.

Le groupe du Stade Rennais : Belazzoug, Lemaître, Samba – Reynolds, Cresswell, Rouault, Aït Boudlal, Oliveira, Merlin, Nagida – Rongier, Thomasson, M. Camara, Djaoui Cissé, Do Marcolino, Szymanski, Blas – Al-Tamari, Lepaul, Dia, Mayenda, Soumaré.