Découvrez les compositions officielles du match de la 13e journée de Liga entre le Barça et Villarreal.

Le FC Barcelone reçoit ce dimanche (14h) Villarreal, pour le compte de la 13e journée de Liga. Restant sur une victoire face à l’Atlético de Madrid (1-2) avant la trêve internationale, les Blaugrana occupent toujours la tête du championnat espagnol, tandis que le Sous-marin jaune pointe à une décevante huitième place après 12 journées. À une heure du coup d’envoi de cette rencontre, voici les onze de départ des deux équipes.

Les compos officielles

FC Barcelone : J. Garcia – E. Garcia, de Jong, Martin, Cancelo – Bernal, Pedri – Yamal, Lopez, Adeyemi – Raphinha.

Villarreal : Gulasci – Freeman, Navarro, Veiga, Romero – Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro – Oluwaseyi, Mikautadze.