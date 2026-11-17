Prêté à la Fiorentina, Franco Mastantuono ne manque pas de prétendants en Italie. Le club florentin souhaite conserver le jeune Argentin, mais plusieurs concurrents suivent désormais attentivement sa situation.

La Fiorentina veut prolonger l’aventure

Franco Mastantuono s’est rapidement fait une place à la Fiorentina. Prêté par le Real Madrid, le milieu offensif argentin totalise déjà 4 buts en 13 matchs sous les couleurs de la Viola. Des performances qui ont visiblement convaincu les dirigeants italiens de tenter de prolonger son passage à Florence.

Selon les informations de La Repubblica, relayées par BeFootball, la Fiorentina souhaiterait conserver Mastantuono jusqu’en 2028. Il s’agirait donc de prolonger son prêt, même si les modalités précises d’une éventuelle opération avec le Real Madrid ne sont pas indiquées.

Trois concurrents italiens à l’affût

La Fiorentina n’est toutefois pas seule sur le dossier. Milan, Naples et Rome surveilleraient également la situation du joueur. Les débuts réussis de l’Argentin en Italie ont donc attiré l’attention de plusieurs places fortes du football transalpin.

La Fiorentina veut conserver Franco Mastantuono jusqu’en 2028. Prêté par le Real Madrid, l’Argentin a inscrit 4 buts en 13 matchs. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2122701290602176570

Cette concurrence pourrait compliquer les plans florentins. La Viola dispose d’un avantage évident puisque Mastantuono connaît déjà le club et y bénéficie de temps de jeu, mais les autres formations citées peuvent également se positionner si le Real Madrid ouvre la porte à une nouvelle formule de prêt.

Le Real Madrid garde la main

La décision finale appartiendra dans tous les cas au Real Madrid. Le club espagnol devra déterminer s’il souhaite récupérer son élément prometteur ou lui permettre de poursuivre sa progression en Serie A. À ce stade, aucune position officielle de la Maison Blanche n’a été communiquée.

Le joueur avait déjà beaucoup fait parler de lui avant son arrivée en Espagne. Mastantuono avait notamment révélé avoir repoussé le PSG avant de rejoindre le Real Madrid, preuve que son profil était suivi bien au-delà de l’Argentine.

Ses chiffres renforcent le dossier florentin

Avec 4 réalisations en 13 apparitions, Mastantuono affiche une moyenne proche d’un but tous les trois matchs. Ce rendement donne du poids à la volonté de la Fiorentina, qui a déjà pu mesurer son adaptation au championnat italien.

Reste désormais à connaître les intentions du Real Madrid et la capacité de la Viola à devancer la concurrence. La bataille italienne autour du jeune Argentin ne fait, elle, que commencer.