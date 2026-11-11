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Real Madrid : la nouvelle recrue explique son choix fort

Par Louis Chrestian2 min de lecture
Real Madrid : la nouvelle recrue explique son choix fort

Carlos Espí avait des possibilités en Premier League avant de rejoindre le Real Madrid. L’attaquant espagnol assure toutefois que l’appel du club merengue a immédiatement fait basculer son avenir.

Le Real Madrid impossible à refuser

Carlos Espí n’a pas longtemps hésité au moment de choisir la suite de sa carrière. Invité d’El Larguero, l’attaquant espagnol a confirmé que plusieurs portes s’étaient ouvertes en Premier League. Mais l’entrée en scène du Real Madrid a rapidement mis fin à sa réflexion.

« Il y avait des possibilités, mais quand le Real m’a appelé, je ne pouvais pas refuser », a-t-il confié. Une décision prise sans véritable suspense puisque l’opération s’est ensuite accélérée : « Tout s’est fait très vite, en quelques jours. » Les Merengue ont donc su se montrer particulièrement convaincants pour boucler ce dossier.

Selon le portrait consacré à Carlos Espí par L’Équipe, le Real Madrid a déboursé 25 millions d’euros pour recruter l’attaquant de Levante. Un investissement conséquent qui témoigne des attentes placées en lui.

Une arrivée bouclée en quelques jours

Le témoignage de Carlos Espí éclaire également les méthodes d’un Real Madrid toujours attentif aux jeunes éléments prometteurs. Le club espagnol n’a pas laissé traîner les discussions une fois sa décision prise, malgré la concurrence venue d’Angleterre.

Cette opération confirme que les Merengue restent à l’affût sur le marché. La perspective de rejoindre directement la Maison Blanche a pesé plus lourd que les possibilités offertes par la Premier League.

Espí promet de saisir chaque occasion

À Madrid, Carlos Espí mesure désormais l’ampleur du défi qui l’attend. L’Espagnol dit ressentir « une fierté » face à l’accueil des supporters madrilènes. Il insiste aussi sur le niveau de concurrence au sein d’un vestiaire où se trouvent, selon ses mots, « les meilleurs joueurs du monde ».

Son discours reste donc marqué par l’humilité. Sans réclamer un statut particulier ni évoquer un objectif chiffré, l’attaquant entend gagner sa place progressivement : « À chaque minute, à chaque occasion que l’entraîneur me donnera, je donnerai le maximum pour aider l’équipe. »

La première étape sera de trouver sa place dans un effectif particulièrement fourni. Après avoir écarté les pistes anglaises, Carlos Espí sait que chaque apparition sous le maillot blanc constituera déjà une occasion de justifier la confiance et l’investissement du Real Madrid.

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