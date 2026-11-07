PSG, Real Madrid : un transfert record menace déjà le dossier Suzuki !

Toujours attentif aux performances de Zion Suzuki, le PSG voit désormais le Real Madrid et plusieurs cadors anglais se positionner. Aston Villa n’entend pas céder son gardien japonais, dont le prix pourrait atteindre un niveau historique.

Le PSG reste sous le charme de Suzuki

On vous en parlait récemment : les débuts convaincants de Zion Suzuki en Angleterre n’avaient pas échappé au PSG. Depuis, la concurrence s’est encore renforcée autour du gardien de 24 ans, arrivé à Aston Villa l’été dernier contre 30 M€.

D’après les informations relayées par Top Mercato, le club de la capitale a maintenu son intérêt et se montre impressionné par les performances de l’international japonais. Celui-ci a rapidement fait oublier Emiliano Martinez chez les Villans, qui considèrent déjà avoir réalisé une excellente affaire.

Le Real Madrid et quatre cadors anglais à l’affût

Le PSG n’est toutefois plus seul sur ce dossier. Le Real Madrid surveille également Suzuki dans le cadre de sa réflexion sur l’après-Thibaut Courtois. Même si le Belge doit prolonger jusqu’en juin 2028, le Japonais a attiré l’attention de la cellule de recrutement merengue.

Arsenal, Manchester City, Liverpool et Tottenham suivent aussi sa situation. Les Reds anticipent notamment l’après-Alisson, alors que Giorgi Mamardashvili n’a pas totalement convaincu. Les Spurs pourraient, eux, accélérer en raison des interrogations entourant Antonin Kinsky.

Le PSG avance parallèlement sur la prolongation de Khvicha Kvaratskhelia, tandis que les discussions se poursuivent sans précipitation avec Désiré Doué. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2118681835006013509

Aston Villa peut réclamer un prix historique

Cette concurrence place Aston Villa dans une position particulièrement confortable. Recruté cet été, Suzuki est lié au club anglais jusqu’en juin 2031. Les Villans n’ont donc aucune nécessité de vendre et ne prévoient pas, à ce stade, de se séparer de leur dernier rempart.

TeamTalk estime même qu’une véritable bataille entre ces prétendants pourrait faire de Suzuki le gardien le plus cher de l’histoire. Le record appartient toujours à Kepa Arrizabalaga, transféré de l’Athletic Bilbao à Chelsea pour 80 M€ en 2018. Un montant qui donne une idée du chèque qu’il faudrait désormais signer.

Un nouveau regret possible pour Paris

Le PSG avait pourtant été proche de boucler l’arrivée de Suzuki avant son départ de Parme. Le dossier avait finalement capoté en raison des commissions réclamées par ses représentants, de la volonté du joueur de ne pas devenir la doublure de Matvey Safonov et de l’offensive plus avantageuse d’Aston Villa.

Quelques mois plus tard, Paris reste donc dans la course, mais les conditions ont radicalement changé. Acheté 30 M€, Suzuki pourrait désormais coûter près de trois fois plus cher si Aston Villa ouvre la porte. Le PSG avait bien identifié son potentiel, sans parvenir à conclure au meilleur moment.