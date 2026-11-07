PSG : une première offre est partie, le dossier Doué avance

Le PSG a passé la vitesse supérieure pour sécuriser l’avenir de Désiré Doué. Une première proposition verbale a été formulée fin octobre et les discussions se poursuivent, sans qu’un accord rapide ne soit encore attendu.

Une première offre verbale pour Doué

On vous en parlait dès le 21 août : le PSG avait entamé des discussions pour prolonger le contrat de Désiré Doué. Le dossier a depuis connu une avancée concrète puisque les dirigeants parisiens ont transmis une première offre verbale à l’international français à la fin du mois d’octobre.

Les échanges suivent désormais leur cours sans précipitation. Selon les informations relayées par Top Mercato, aucun accord imminent n’est attendu entre les deux parties. La volonté du club de la capitale ne fait toutefois guère de doute : Paris souhaite construire autour de son ailier et verrouiller son avenir sur le long terme.

Dembélé, le prochain dossier officialisé

Le PSG mène plusieurs négociations de front dans un contexte sportif très favorable. Double champion d’Europe, le club parisien reste sur une série de dix victoires consécutives et occupe la tête de la Ligue 1 comme de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une dynamique qui permet à la direction de travailler sereinement sur la sécurisation de ses cadres.

Le dossier le plus avancé concerne Ousmane Dembélé. D’après Abdellah Boulma, un accord a été trouvé pour une prolongation jusqu’en juin 2030. Il ne manquerait désormais plus que l’officialisation du PSG.

La prolongation d’Ousmane Dembélé au PSG est bouclée. Un accord a été trouvé et il ne resterait plus que l’officialisation du club. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2118681109844144144

Hakimi et Kvaratskhelia également concernés

Désiré Doué et Ousmane Dembélé ne sont pas les seuls éléments majeurs que Paris entend prolonger. Les positions se rapprochent également avec Khvicha Kvaratskhelia. Malgré la grave blessure au genou de l’ailier géorgien, la direction parisienne souhaite étendre son engagement jusqu’en juin 2032 tout en respectant le cadre financier fixé en interne.

Achraf Hakimi pourrait lui aussi rempiler. Déjà lié au PSG jusqu’en juin 2029 après avoir signé un nouveau bail il y a un an et demi, le latéral droit de 28 ans se rapprocherait d’un accord jusqu’en 2031. Une revalorisation salariale conséquente accompagnerait cette prolongation.

Pour Doué, le chemin semble encore plus long. La première offre verbale confirme néanmoins que le dossier est entré dans une nouvelle phase et que le Français occupe une place centrale dans le projet parisien.