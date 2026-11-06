PSG Mercato : après l’OM, le couperet est tombé pour Ibrahim Maza à Paris 

Malgré sa prestation décevante contre l’OM jeudi en Ligue Europa (0-1), les supporters du PSG souhaitent majoritairement voir débarquer Ibrahim Maza (Leverkusen, 20 ans) au PSG au cours du prochain mercato.

Le nom d’Ibrahim Maza revient avec insistance dans les discussions autour du prochain mercato du PSG. Encore plus depuis le match de Ligue Europa entre le Bayer Leverkusen et l’OM ce jeudi soir en Allemagne (0-1).

Les supporters du PSG séduits par Ibrahim Maza

À seulement 20 ans, le joueur du Bayer Leverkusen suscite l’intérêt et attire déjà l’attention des supporters du PSG. But! a justement lancé un sondage avec une question directe : « Ibrahim Maza serait-il une bonne pioche pour le PSG ? » Les résultats ne laissent que peu de place au doute sur l’avis des participants.

Les chiffres sont particulièrement nets : 91,7 % des votants ont répondu oui, contre seulement 8,3 % de non. Une adhésion massive qui témoigne de l’enthousiasme suscité par la piste menant à l’international algérien.. également séduit par la perspective de signer un jour au PSG.

Maza rêve publiquement du PSG

Ce résultat montre en tout cas que les supporters parisiens seraient largement favorables à une arrivée de Maza. Son profil semble séduire une grande partie des participants, qui voient en lui un renfort intéressant pour l’effectif parisien.

Il faut toutefois distinguer cet enthousiasme d’une avancée concrète dans le dossier. Le sondage de But! ne garantit évidemment pas un transfert, d’autant que le Bayer Leverkusen a déjà affiché sa volonté de conserver le joueur jusqu’à la fin de la saison. Le PSG sait désormais que cette piste aurait en tout cas le soutien d’une immense majorité de ses supporters.