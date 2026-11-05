PSG Mercato : l’agent de Luis Enrique lui ferme une porte à un milliard au FC Barcelone 

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Apprécié par Luis Enrique, Gavi (22 ans) va rester au FC Barcelone malgré un temps de jeu réduit.

À 22 ans, Gavi traverse une période compliquée au FC Barcelone. Freiné par plusieurs blessures et confronté à un temps de jeu limité, le milieu espagnol s’interroge sur son avenir. Une situation qui aurait pu attirer l’attention du PSG, où Luis Enrique apprécierait particulièrement son profil.

Luis Enrique rêve de retrouver Gavi au PSG

Le technicien du PSG connaît bien le joueur : c’est lui qui l’avait lancé avec la sélection espagnole à seulement 17 ans, après six matchs chez les professionnels. Naples et plusieurs clubs anglais surveilleraient également sa situation. Mais un obstacle de taille vient de refroidir les ambitions parisiennes.

Ivan De La Peña, qui représente à la fois Gavi et Luis Enrique, a été très clair dans les colonnes de Sport : « Je n’ai négocié avec personne. Gavi reste au Barça. » L’agent espagnol assure ainsi que son joueur se sent bien en Catalogne et n’envisage pas un départ. Sous contrat jusqu’en 2030, avec une clause libératoire d’un milliard d’euros, Gavi reste donc solidement lié au club blaugrana.

Un temps de jeu qui pose question au Barça

Cette position pourrait toutefois être mise à l’épreuve dans les prochains mois. Gavi peine à retrouver une place importante dans la rotation barcelonaise : il ne compte que trois apparitions en Liga, pour environ 200 minutes de jeu depuis le début de la saison, et reste souvent remplaçant en Ligue des champions. Pour un joueur dont la clause libératoire est passée à un milliard d’euros ces derniers mois, le doute est permis.

Dans tous ls cas, le PSG et ses concurrents sont prévenus : pour l’instant, Gavi n’a aucune intention de quitter le FC Barcelone mais son faible temps de jeu pourrait relancer les spéculations lors du prochain mercato. À moins qu’Hansi Flick ne décide de revoir ses plans au Barça.