Double tenant du titre, le PSG rêve désormais d’un exploit rarissime : remporter trois Ligues des Champions consécutives. Mais malgré son excellent début de campagne européenne, le club de Luis Enrique n’est pas le favori des algorithmes.

Le PSG peut-il entrer encore davantage dans l’histoire du football européen ? Après avoir remporté les deux dernières éditions de la Ligue des Champions, le club de la capitale vise un troisième sacre consécutif. Un exploit que seul le Real Madrid a réussi à réaliser à l’ère moderne, entre 2016 et 2018.

Seulement 11,03 % de chances de réaliser le triplé pour le PSG !

Et Paris a déjà envoyé un message fort à ses concurrents. Après trois journées de la phase de ligue, les hommes de Luis Enrique occupent la première place et viennent notamment de battre le FC Barcelone (4-2). Pourtant, les projections statistiques ne placent pas les Parisiens au sommet de la hiérarchie. Selon les dernières estimations du modèle prédictif d’Opta, publiées après quatre journées, le PSG dispose de 11,03 % de chances de remporter une troisième Ligue des Champions consécutive.

Un chiffre qui place le club parisien au quatrième rang des favoris. Arsenal domine les projections avec 21,15 % de chances de soulever le trophée, devant le Bayern Munich (16,03 %) et Manchester City (13,64 %). Le FC Barcelone et les autres grandes formations européennes restent également dans la course. Malgré son statut de double champion d’Europe, Paris doit donc composer avec une concurrence particulièrement relevée dans les calculs du statisticien.

Le PSG reste pourtant très bien placé

Ces projections ne sont toutefois pas entièrement négatives pour les hommes de Luis Enrique. Opta estime que Paris possède 26,03 % de chances de terminer en tête de la phase de ligue, ce qui en ferait le candidat le mieux placé pour décrocher cette première place. Le PSG affiche également 90,34 % de chances de terminer dans le top 8 et 99,98 % de probabilités de se qualifier pour la suite de la compétition. Autre indicateur encourageant : les Parisiens disposent de 72 % de chances d’atteindre au moins les demi-finales selon les estimations communiquées après les trois premières journées.

Le paradoxe est intéressant : le PSG reste sur deux sacres européens consécutifs, mais les modèles statistiques ne le considèrent pas comme le grand favori de cette nouvelle édition. L’histoire récente invite néanmoins à prendre ces projections avec du recul. En Ligue des Champions, les probabilités ne remplacent jamais les performances sur le terrain. Le PSG l’a déjà démontré en allant au bout de la compétition lors des deux dernières saisons. Avec une équipe qui connaît désormais le chemin vers le trophée et un Luis Enrique toujours ambitieux, Paris conserve toutes ses chances de marquer encore un peu plus l’histoire. Mais pour réaliser ce triplé historique, les champions d’Europe devront faire mentir les calculs d’Opta.