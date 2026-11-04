OL : premier coup dur pour Carlos Vicens !

Pressenti pour remplacer Paulo Fonseca sur le banc de l’OL, Carlos Vicens ne fait pas l’unanimité auprès des supporters lyonnais.

En quête d’un nouvel entraîneur pour remplacer Paulo Fonseca, parti au Sporting Portugal, l’Olympique Lyonnais aurait fait de Carlos Vicens sa priorité. Le technicien espagnol serait en discussions avec les dirigeants rhodaniens depuis plusieurs jours sur les bases d’un contrat de deux ans et demi, soit jusqu’en juin 2029. Mais aucun accord ne devrait être finalisé avant la trêve internationale de novembre. En attendant l’arrivée du nouvel entraîneur de l’OL, Jorge Maciel assurera l’intérim sur le banc lyonnais lors des deux prochains matchs, ce jeudi (18h45) face à la Real Sociedad en Ligue Europa, puis dimanche (17h15) contre le Stade Brestois en Ligue 1.

La plupart des supporters de l’OL ne veulent pas de Carlos Vicens !

Mais la piste Carlos Vicens est loin de faire l’unanimité auprès des supporters de l’OL, comme en témoigne un sondage réalisé par nos soins. À la question « Seriez-vous satisfait de voir Carlos Vicens remplacer Paulo Fonseca sur le banc de l’OL ? », 63,7 % des votants ont répondu « non », contre seulement 36,3 % de « oui ». Un résultat sans appel qui montre qu’une nette majorité des participants à notre consultation n’est pas convaincue par la possible arrivée du technicien espagnol sur le banc des Gones.

Si Carlos Vicens semble avoir les faveurs de la direction lyonnaise pour prendre la succession de Paulo Fonseca, sa nomination ne susciterait donc pas un enthousiasme général chez les supporters rhodaniens. Avec près de deux tiers des suffrages défavorables, l’ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City aurait visiblement une partie du public lyonnais à convaincre en cas d’arrivée dans le Rhône. Reste désormais à savoir si les dirigeants de l’OL iront au bout de cette piste malgré les réticences exprimées par les participants à notre sondage.