Au RC Lens, Florian Thauvin (33 ans) fait grimper sa cote auprès de Zinédine Zidane avant le prochain rassemblement des Bleus.

Les supporters du RC Lens n’ont aucun doute sur l’importance de Florian Thauvin dans le collectif artésien. Interrogés sur Lensois.com, plus de 600 votants ont désigné l’international français comme leur favori. Avec 78,89 % des suffrages, l’ancien Marseillais devance très largement ses coéquipiers.

Thauvin attendu au tournant avant l’annonce des Bleus

Derrière lui, Robin Risser recueille 6,76 % des voix, tandis que Michael Cuisance totalise 4,39 %. Les autres joueurs proposés restent chacun sous la barre des 2 %. Un résultat particulièrement net qui témoigne de la popularité de Thauvin auprès du public lensois.

Ce plébiscite intervient à un moment important de la saison pour le numéro 10 et capitaine du RC Lens. Dès ce soir, le RC Lens retrouvera la compétition avec un déplacement à Côme en Ligue des Champions (21h). Une nouvelle occasion pour Thauvin de se mettre en évidence et de confirmer son influence dans le jeu artésien.

Zidane sensible à tous les détails

Mais l’attention sera également tournée vers l’équipe de France. La prochaine liste de Zinédine Zidane, attendue vendredi, suscite déjà de nombreuses attentes autour du joueur lensois. Son expérience internationale, son activité offensive et sa capacité à faire des différences constituent autant d’arguments dans le débat autour d’un éventuel retour chez les Bleus.

Le sondage de Lensois.com ne constitue évidemment pas un indicateur de la décision du sélectionneur. Il confirme néanmoins une chose : Florian Thauvin bénéficie d’un soutien massif chez les supporters du RC Lens. À lui désormais de poursuivre sur sa lancée face à Côme, avec un rendez-vous international en ligne de mire.