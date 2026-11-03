Pronostic RC Lens – Côme (04/11) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète de match de la quatrième journée de phase de ligue de Ligue des Champions entre le RC Lens et Côme, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

27e du classement avec une victoire et deux défaites en trois matchs, le RC Lens reçoit ce mercredi (21h) Côme, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Les Sang et Or tenteront de décrocher leur deuxième succès dans la compétition afin de se relancer dans la course à la qualification pour les barrages et de se rapprocher du Top 24.

Ligue des Champions – Lens vs Côme

Mercredi 4 novembre 2026 · 21h · Stade Bollaert-Delelis

RC Lens : une victoire impérative pour se relancer en Ligue des Champions

Le RC Lens retrouve la Ligue des Champions dans une situation délicate. Après trois journées, les Sang et Or occupent la 27e place du classement avec seulement trois points au compteur. Un bilan insuffisant pour espérer accéder aux barrages, même si les hommes de Yannick Cahuzac disposent encore de plusieurs rencontres pour redresser la barre.

Les Lensois avaient pourtant parfaitement lancé leur campagne européenne en s’imposant sur la pelouse du Slavia Prague (3-2). Une victoire renversante qui leur avait permis de prendre leurs trois premiers points et de confirmer leur capacité à rivaliser avec des adversaires européens.

Mais depuis ce succès, les Artésiens ont enchaîné deux défaites consécutives. Battus à domicile par le Sporting Portugal (0-2), ils ont ensuite lourdement chuté sur le terrain du Club Bruges (3-0). Deux revers qui ont fait reculer le Racing au classement et mis en évidence certaines difficultés, notamment dans le secteur offensif.

Avec seulement trois buts inscrits et sept encaissés en trois rencontres, le RC Lens affiche un bilan européen préoccupant. Les Sang et Or devront notamment retrouver davantage d’efficacité devant le but pour espérer faire tomber une formation italienne particulièrement performante depuis le début de la compétition.

En Ligue 1, la dynamique est toutefois beaucoup plus encourageante. Depuis l’arrivée de Yannick Cahuzac sur le banc en remplacement de Dino Toppmöller, les Lensois ont progressivement retrouvé de la confiance et de la régularité. Ils restent notamment sur trois victoires consécutives en championnat, face à l’Olympique Lyonnais (2-1), Troyes (3-1) et au Paris FC (2-1). Une série qui leur a permis de se rapprocher des places européennes.

Le Racing pourra également compter sur le soutien de son public. Toujours difficile à manœuvrer à Bollaert-Delelis, le club artésien possède un bilan européen à domicile particulièrement intéressant. Avant sa défaite face au Sporting, Lens n’avait notamment perdu qu’une seule de ses 21 précédentes rencontres européennes disputées devant ses supporters. UEFA.com

Sur le plan offensif, Florian Thauvin représente l’une des principales armes des Sang et Or. Auteur de quatre buts et sept passes décisives en Ligue 1, l’international français joue un rôle essentiel dans l’animation offensive lensoise. Sa créativité et son expérience pourraient être précieuses face à une formation italienne qui possède plusieurs joueurs techniques.

Yannick Cahuzac devra néanmoins composer avec plusieurs absences importantes. Sima, Ganiou et Odsonne Édouard sont notamment annoncés indisponibles, tandis que Nawrocki et Chavez ne figurent pas sur la liste des joueurs qualifiés pour la compétition. Des absences qui réduisent les possibilités du technicien lensois.

Malgré ces difficultés, le RC Lens possède suffisamment de qualités pour espérer retrouver le chemin de la victoire. Un succès face à Côme lui permettrait de revenir dans la course au Top 24 et de relancer une campagne européenne qui a pris une mauvaise tournure lors des deux dernières journées.

Côme : confirmer son excellent début de campagne européenne

Pour sa première participation à la Ligue des Champions, Côme réalise un début de parcours particulièrement impressionnant. Après trois journées, le club italien occupe la neuvième place du classement avec six points, à seulement une position du Top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale.

Les hommes de Cesc Fàbregas ont parfaitement débuté leur aventure européenne en dominant le RB Leipzig (4-1) devant leur public. Une victoire convaincante qui a immédiatement démontré les ambitions de cette formation italienne, pourtant novice à ce niveau de la compétition.

Lors de la deuxième journée, Côme a connu son premier revers sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam (3-2). Malgré cette défaite, les Italiens avaient montré de belles qualités offensives en inscrivant deux buts à l’extérieur.

Mais les joueurs de Cesc Fàbregas ont parfaitement réagi lors de leur dernière sortie européenne en surclassant Manchester United (4-1). Un succès de prestige qui leur a permis de grimper au classement et de confirmer qu’ils pouvaient rivaliser avec certaines des meilleures formations du continent.

Avec dix buts inscrits en trois rencontres, Côme affiche une efficacité offensive remarquable. Le club lombard possède également plusieurs joueurs capables de faire la différence, notamment Nico Paz et Tasos Douvikas, particulièrement inspirés depuis le début de cette campagne européenne.

La dynamique est également très positive en Serie A. Quatrième du classement après neuf journées, Côme confirme sa progression et semble désormais capable de rivaliser avec les formations les plus ambitieuses du championnat italien. Les Lombards restent notamment sur trois victoires consécutives face à la Fiorentina (3-1), Sassuolo (2-0) et au Torino (3-1).

Nico Paz constitue l’un des principaux atouts offensifs de cette équipe. Auteur de deux buts et trois passes décisives en Ligue des Champions, le milieu offensif argentin s’impose comme le véritable chef d’orchestre du collectif italien. Sa qualité technique et sa capacité à créer des occasions pourraient poser de sérieux problèmes à la défense lensoise.

Tasos Douvikas représente également une menace importante. Avec trois buts inscrits lors de ses trois premières apparitions européennes, l’attaquant grec affiche une belle régularité devant le but. Sa présence dans la surface pourrait notamment peser sur une défense artésienne qui a encaissé sept buts depuis le début de la compétition.

Cesc Fàbregas devra toutefois faire face à plusieurs absences. Moise Kean, Assane Diao et Trevoh Chalobah sont notamment annoncés blessés, tandis que Maxence Caqueret ne figure pas sur la liste des joueurs qualifiés pour la compétition.

Malgré ces forfaits, Côme dispose de suffisamment de ressources pour espérer poursuivre son excellent début de campagne. Une victoire à Bollaert-Delelis permettrait aux Italiens de se rapprocher du Top 8 et de confirmer leur statut de révélation de cette phase de ligue.

Les confrontations entre les deux équipes

Le RC Lens et Côme ne se sont encore jamais affrontés en compétition officielle. Cette quatrième journée de Ligue des Champions marquera donc une première confrontation entre deux clubs qui connaissent des trajectoires différentes sur la scène européenne.

Si les Sang et Or possèdent davantage d’expérience dans cette compétition, Côme dispute cette saison la première campagne européenne de son histoire. Une découverte que les Italiens semblent parfaitement maîtriser, comme en témoignent leurs deux victoires lors des trois premières journées.

Lens possède toutefois un historique intéressant face aux clubs italiens. En dix confrontations européennes contre des formations de Serie A, le Racing compte quatre victoires, un match nul et cinq défaites. À domicile, les Artésiens ont remporté quatre de leurs six rencontres face à des adversaires transalpins. UEFA.com

Cette opposition pourrait également offrir un duel tactique particulièrement intéressant. Les Lensois devraient chercher à imposer une forte intensité devant leur public, tandis que Côme tentera de s’appuyer sur la qualité technique de ses milieux de terrain pour conserver le ballon et construire ses offensives.

Les Italiens possèdent notamment plusieurs joueurs capables de faire la différence dans les derniers mètres. Avec dix buts inscrits en trois rencontres européennes, les hommes de Cesc Fàbregas ont montré qu’ils pouvaient se créer de nombreuses occasions.

Le RC Lens devra donc faire preuve d’une grande vigilance défensive. Après avoir encaissé cinq buts lors de ses deux dernières rencontres de Ligue des Champions, le Racing ne pourra pas se permettre de reproduire les mêmes erreurs face à une formation italienne particulièrement efficace.

À l’inverse, Côme devra se méfier de l’ambiance de Bollaert-Delelis et de la capacité des Sang et Or à se transcender devant leurs supporters. Les Lensois ont déjà démontré par le passé qu’ils pouvaient réaliser de grandes performances européennes à domicile.

L’efficacité devant le but et la capacité à gérer les temps forts adverses pourraient donc être déterminantes dans une rencontre qui s’annonce disputée. Si Côme semble légèrement supérieur au regard de sa dynamique européenne, le RC Lens possède suffisamment d’arguments pour espérer créer la surprise.

Les compositions probables

La compo probable du RC Lens : Risser – Gradit, Baidoo, Antonio – Abdulhamid, Cuisance, Haidara, Udol – Thauvin, Ivanovic, Hazard.

Absents : Ganiou, Sima, Edouard (blessés), Chavez, Nawrocki (non-inscrits).

La compo probable de Côme : Butez – Couto, Ramon, Kempf, Valle – Milla, Perrone – Da Cunha, Nico Paz, Baturina – Douvikas

Absents : Kean, Diao, Rodriguez, Chalobah (blessés), Caqueret, Kambwala, Goldaniga, Lahdo, Vigorito (non-inscrits).

Les joueurs à suivre

Florian Thauvin (RC Lens) : L’international français sera l’un des joueurs les plus attendus de cette rencontre. Auteur de quatre buts et sept passes décisives en Ligue 1, l’ancien Marseillais s’est imposé comme le véritable leader offensif des Sang et Or. Déjà buteur en Ligue des Champions cette saison, Thauvin possède l’expérience et les qualités techniques nécessaires pour faire la différence dans les grands rendez-vous. Sa capacité à éliminer ses adversaires, à délivrer la dernière passe et à se montrer dangereux sur les frappes lointaines pourrait être particulièrement précieuse face à Côme. Alors que Lens reste sur deux rencontres européennes sans marquer, le numéro 10 lensois aura un rôle essentiel pour permettre à son équipe de retrouver son efficacité offensive. Devant le public de Bollaert-Delelis, il pourrait être l’un des principaux artisans d’un éventuel succès artésien.

Nico Paz (Côme) : Le milieu offensif argentin réalise un excellent début de saison sous les ordres de Cesc Fàbregas. Auteur de trois buts et trois passes décisives en Serie A, il se montre également particulièrement efficace sur la scène européenne, avec deux réalisations et trois passes décisives en trois rencontres de Ligue des Champions. Impliqué sur la moitié des dix buts inscrits par Côme dans la compétition, Nico Paz représente l’une des principales menaces pour la défense lensoise. Sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à trouver ses partenaires dans les espaces pourraient notamment poser de sérieux problèmes aux Sang et Or. Face à une équipe qui a encaissé sept buts lors de ses trois premières rencontres européennes, l’Argentin pourrait avoir plusieurs occasions de se mettre en évidence. Sa capacité à faire la différence entre les lignes sera l’une des clés de cette rencontre.

Notre pronostic pour RC Lens – Côme

Cette rencontre entre le RC Lens et Côme oppose deux formations qui connaissent des dynamiques différentes en Ligue des Champions. Alors que les Sang et Or occupent la 27e place du classement avec trois points, les Italiens pointent au neuvième rang avec six unités. Un écart qui témoigne des difficultés rencontrées par les Lensois depuis leur victoire inaugurale face au Slavia Prague.

Le Racing avait pourtant parfaitement débuté sa campagne européenne en s’imposant sur la pelouse du club tchèque (3-2). Mais les hommes de Yannick Cahuzac ont ensuite enchaîné deux défaites consécutives, face au Sporting Portugal (0-2) et au Club Bruges (3-0). Des revers qui ont notamment mis en évidence leurs difficultés à se montrer efficaces dans les deux surfaces.

Avec seulement trois buts inscrits et sept encaissés depuis le début de la compétition, les Sang et Or devront afficher un tout autre visage pour espérer faire tomber Côme. Leur manque de réalisme offensif constitue notamment un problème important, alors qu’ils n’ont plus trouvé le chemin des filets depuis leur succès lors de la première journée.

La dynamique lensoise est néanmoins beaucoup plus encourageante en Ligue 1. Depuis l’arrivée de Yannick Cahuzac, le Racing a progressivement retrouvé de la confiance et reste sur trois victoires consécutives en championnat, face à Lyon, Troyes et au Paris FC. Une série qui pourrait permettre aux Artésiens d’aborder cette rencontre avec davantage de sérénité.

L’avantage du terrain pourrait également jouer un rôle important. Devant leur public, les Sang et Or possèdent une capacité à élever leur niveau de jeu, notamment grâce à l’intensité qu’ils imposent à leurs adversaires. L’ambiance de Bollaert-Delelis pourrait donc constituer un atout précieux pour tenter de faire tomber une formation italienne particulièrement séduisante.

Mais Côme arrive dans le Pas-de-Calais avec de solides arguments. Pour sa première participation à la Ligue des Champions, le club italien a déjà remporté deux de ses trois premières rencontres, face au RB Leipzig (4-1) et à Manchester United (4-1). Deux succès de prestige qui confirment la qualité du collectif dirigé par Cesc Fàbregas.

Les Italiens impressionnent notamment par leur efficacité offensive. Avec dix buts inscrits en trois rencontres, ils affichent une moyenne supérieure à trois réalisations par match. Une réussite qui pourrait poser de sérieux problèmes à une défense lensoise ayant déjà encaissé sept buts dans cette campagne européenne.

Nico Paz représente évidemment l’une des principales menaces pour le Racing. Auteur de deux buts et trois passes décisives en Ligue des Champions, l’Argentin s’est imposé comme le véritable chef d’orchestre de cette équipe. Sa capacité à accélérer le jeu et à créer des occasions pourrait notamment mettre en difficulté les milieux lensois.

Tasos Douvikas constitue également un danger important. Avec trois buts inscrits lors de ses trois premières apparitions européennes, l’attaquant grec possède une efficacité remarquable devant le but. Les défenseurs artésiens devront donc se montrer particulièrement vigilants pour éviter de lui laisser trop d’espaces dans la surface.

Côme devra toutefois composer avec plusieurs absences importantes, notamment celles de Moise Kean, Assane Diao et Trevoh Chalobah. Ces forfaits pourraient réduire les possibilités de Cesc Fàbregas et offrir certaines opportunités aux Lensois, particulièrement dans le secteur défensif.

Le RC Lens possède également plusieurs joueurs capables de faire la différence. Florian Thauvin, auteur de quatre buts et sept passes décisives en Ligue 1, représente notamment l’une des principales armes offensives des Sang et Or. Sa créativité et son expérience pourraient être déterminantes pour permettre au Racing de retrouver le chemin des filets.

Les Lensois devront néanmoins faire preuve de davantage de maîtrise dans les transitions défensives. Face à une équipe italienne qui possède plusieurs joueurs techniques et rapides, la moindre erreur pourrait se payer cher. Les hommes de Yannick Cahuzac devront donc trouver un meilleur équilibre entre leur volonté d’attaquer et la nécessité de protéger leur arrière-garde.

L’enjeu pourrait également influencer le scénario de la rencontre. Avec seulement trois points après trois journées, Lens doit impérativement réagir pour ne pas se laisser distancer dans la course au Top 24. Cette obligation de résultat pourrait pousser les Sang et Or à prendre davantage de risques offensifs, au risque de laisser des espaces aux attaquants italiens.

De son côté, Côme pourrait profiter de cette situation pour développer son jeu de transition. Les hommes de Cesc Fàbregas ont déjà montré qu’ils pouvaient se montrer particulièrement dangereux lorsqu’ils disposaient d’espaces. Leur efficacité offensive pourrait donc leur permettre de se créer plusieurs occasions à Bollaert.

Nous imaginons ainsi une rencontre disputée, avec un RC Lens déterminé à retrouver le chemin de la victoire devant son public et une formation italienne capable de répondre grâce à sa qualité technique. Les deux équipes semblent posséder suffisamment d’arguments pour trouver le chemin des filets.

Malgré la dynamique positive des Sang et Or en championnat, Côme paraît légèrement supérieur au regard de ses performances européennes. Sa puissance offensive et la confiance acquise après ses succès face à Leipzig et Manchester United pourraient lui permettre de faire la différence. Mais les Lensois devraient opposer une belle résistance devant leurs supporters.

Les cotes de RC Lens – Côme

Pari Cote Victoire du RC Lens 2,77 Match nul 3,48 Victoire de Côme 2,12

Notre pronostic : victoire de Côme, cotée à 2,12

Nous misons sur une victoire de Côme face au RC Lens. Impressionnants depuis le début de cette campagne européenne, les hommes de Cesc Fàbregas possèdent de sérieux arguments pour décrocher un troisième succès en quatre rencontres. Déjà vainqueurs du RB Leipzig et de Manchester United, les Italiens pourront notamment s’appuyer sur leur efficacité offensive pour mettre en difficulté une défense lensoise qui a encaissé sept buts lors de ses trois premières sorties européennes.

Mais les Sang et Or pourraient donner du fil à retordre à leurs adversaires. En confiance après leurs trois victoires consécutives en Ligue 1 et portés par leur public, les hommes de Yannick Cahuzac devraient afficher un visage plus conquérant que lors de leurs dernières rencontres européennes. Avec Florian Thauvin pour animer leur secteur offensif, les Lensois pourraient parvenir à trouver le chemin des filets. Nous imaginons néanmoins une rencontre ouverte, au cours de laquelle la qualité offensive de Côme pourrait finalement faire la différence.

Notre score : RC Lens 1-2 Côme.