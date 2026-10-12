Pronostic Galatasaray – FC Barcelone (13/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète de match de la deuxième journée de phase de ligue de Ligue des Champions entre Galatasaray et le FC Barcelone, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Huit matchs toutes compétitions confondues, huit victoires, le FC Barcelone ne pouvait pas rêver d’un meilleur début de saison. Larges vainqueurs du Feyenoord Rotterdam (5-1) lors de leur premier match de Ligue des Champions, les Blaugrana enchaînent ce mardi (21h) avec un périlleux déplacement sur la pelouse de Galatasaray.

Ligue des Champions – Galatasaray vs FC Barcelone

Mardi 13 octobre 2026 · 21h · Rams Park

Galatasaray : les Turcs doivent se relancer après leur faux départ

Sacré champion de Turquie la saison dernière, Galatasaray retrouve cette saison la Ligue des Champions avec l’ambition de faire aussi bien, voire mieux, que lors du précédent exercice. Les Stambouliotes avaient alors atteint les huitièmes de finale de la compétition, avant de se faire éliminer par Liverpool. Mais pour leur entrée en lice dans cette nouvelle campagne européenne, les hommes d’Okan Buruk ont connu une première désillusion en s’inclinant sur la pelouse du Sporting Portugal (3-1).

En championnat, Galatasaray avait pourtant plutôt bien lancé sa saison. Après un match nul inaugural face à Çorum (2-2), le club turc a enchaîné quatre victoires consécutives contre Erzurumspor (4-0), Göztepe (3-2), Başakşehir (3-2) et Kocaelispor (1-0). Une série qui lui a permis de s’installer dans le haut du classement et de retrouver de la confiance après son premier résultat décevant.

Mais juste avant la trêve internationale, les Stambouliotes ont subi un sérieux coup d’arrêt. En déplacement sur la pelouse de Trabzonspor, Galatasaray a lourdement chuté (4-0), notamment à cause d’un triplé de Mohamed Salah. Une défaite inquiétante sur le plan défensif, qui intervient au plus mauvais moment avant la réception d’une équipe du FC Barcelone particulièrement prolifique depuis le début de la saison.

Pour tenter de créer la surprise, Okan Buruk pourra néanmoins s’appuyer sur plusieurs joueurs expérimentés, à l’image de Leroy Sané, Lucas Torreira ou encore Davinson Sánchez. En revanche, le technicien turc devra composer avec une absence de taille : celle de Victor Osimhen. Auteur de six buts et deux passes décisives lors de ses quatre premières apparitions en championnat, l’attaquant nigérian est blessé et ne pourra pas participer à cette rencontre. Un coup dur pour Galatasaray, qui devra trouver d’autres solutions offensives pour espérer faire trembler le Barça.

FC Barcelone : les Blaugrana sont irrésistibles depuis le début de la saison

Après avoir remporté trois des quatre derniers titres de champion d’Espagne, le FC Barcelone semble encore avoir franchi un cap cette saison. Désormais dans sa troisième année sur le banc catalan, Hansi Flick dispose d’une équipe particulièrement impressionnante, notamment dans le secteur offensif. Les Blaugrana ont remporté leurs huit premiers matchs toutes compétitions confondues, inscrivant pas moins de 37 buts. Une moyenne supérieure à quatre réalisations par rencontre qui témoigne de leur efficacité devant le but.

En Liga, les Catalans ont notamment signé plusieurs démonstrations offensives, avec de larges victoires contre Valence (5-0), le Rayo Vallecano (5-2) ou encore le Racing Santander (7-2). Des succès qui leur ont permis de s’installer en tête du championnat avant la trêve internationale. Et sur la scène européenne, le Barça n’a pas non plus fait dans la demi-mesure en écrasant le Feyenoord Rotterdam (5-1) lors de la première journée de Ligue des Champions, avec notamment un triplé de Raphinha.

Cette efficacité offensive repose sur plusieurs individualités en très grande forme. Lamine Yamal et Raphinha réalisent notamment un début de saison exceptionnel, tandis que Fermín López, Anthony Gordon et les nouvelles recrues apportent également de nombreuses solutions à Hansi Flick. Le technicien allemand peut aussi compter sur la maîtrise technique de Pedri et Rodri au milieu de terrain pour permettre à son équipe de contrôler les rencontres.

Tout n’est toutefois pas parfait du côté du FC Barcelone. Malgré leurs huit victoires consécutives, les Blaugrana ont encaissé au moins un but lors de cinq rencontres, preuve que leur défense peut parfois être mise en difficulté. Hansi Flick devra également se passer de Frenkie de Jong, Andreas Christensen et Roony Bardghji, tous blessés. Le Barça possède néanmoins suffisamment de ressources pour aborder ce déplacement en Turquie avec le statut de grand favori.

Les confrontations entre les deux équipes

Le FC Barcelone et Galatasaray se connaissent plutôt bien sur la scène européenne. Les deux formations se sont notamment affrontées lors des huitièmes de finale de la Ligue Europa en 2022. Après un match nul et vierge au Camp Nou (0-0), les Catalans étaient parvenus à faire la différence en Turquie en s’imposant (1-2), décrochant ainsi leur qualification pour les quarts de finale.

Plus largement, l’historique des confrontations est favorable au FC Barcelone. Galatasaray n’a plus réussi à battre les Blaugrana depuis 1994, à l’occasion de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Depuis cette dernière victoire turque, les Catalans ont remporté quatre des six confrontations entre les deux clubs, pour deux matchs nuls.

Les Stambouliotes tenteront donc de mettre fin à cette longue série sans victoire face au Barça. Mais au regard de la dynamique actuelle des deux équipes, la tâche s’annonce particulièrement compliquée. Galatasaray pourra néanmoins compter sur l’ambiance bouillante du RAMS Park, où les supporters turcs devraient tout faire pour pousser leur équipe vers un exploit.

Les compos probables

La compo probable de Galatasaray : Cakir – Sallai, Sanchez, Elmali, Jakobs – Torreira, Sara – Akgun, Batrakov, Sané – Yilmaz.

Absents : Guner, Yilmaz, Ayhan, Unyav, Aydi, Lemina (blessés), Karatas (non-qualifiés), Osimhen, Singo, Guvenc (blessés).

Incertain : Aucun.

La compo probable du FC Barcelone : J. Garcia – E. Garcia, Cubarsi, Martin, Espart (ou Cancelo) – Rodri, Pedri – Yamal, Lopez, Gordon – Raphinha

Absents : Bardghji, De Jong, Christensen (blessés).

Incertain : Aucun.

Les joueurs à suivre

Leroy Sané (Galatasaray) : l’international allemand sera l’un des principaux atouts offensifs du club turc pour cette rencontre. En l’absence de Victor Osimhen, Galatasaray aura particulièrement besoin de son expérience et de ses qualités individuelles pour espérer inquiéter la défense barcelonaise. Capable d’éliminer ses adversaires grâce à sa vitesse et à sa technique, l’ancien joueur du Bayern Munich pourrait notamment profiter des espaces laissés par les latéraux catalans. Sa capacité à faire la différence dans les situations de un contre un sera précieuse pour les Stambouliotes, qui devraient avoir moins souvent le ballon que leurs adversaires.

Raphinha (FC Barcelone) : le Brésilien réalise un début de saison exceptionnel sous les ordres d’Hansi Flick. Auteur de 15 buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues, sélection comprise, il s’est notamment illustré lors de la première journée de Ligue des Champions en inscrivant un triplé face au Feyenoord Rotterdam (5-1). Repositionné dans un rôle plus axial, l’ancien Rennais semble encore avoir franchi un cap dans son efficacité devant le but. Face à une défense turque qui vient d’encaisser quatre buts contre Trabzonspor, Raphinha pourrait une nouvelle fois se montrer décisif.

Notre pronostic pour Galatasaray – FC Barcelone

Sur le papier, le FC Barcelone semble disposer d’une nette longueur d’avance sur Galatasaray. Les Blaugrana réalisent un début de saison impressionnant, avec huit victoires en autant de rencontres toutes compétitions confondues et une attaque qui tourne à plein régime. Les hommes d’Hansi Flick ont notamment inscrit au moins cinq buts lors de cinq de leurs huit premiers matchs. Une efficacité offensive qui pourrait faire très mal à une équipe turque qui a déjà montré plusieurs signes de fragilité défensive, notamment lors de ses défaites contre le Sporting Portugal (3-1) et Trabzonspor (4-0).

Galatasaray possède néanmoins quelques arguments pour espérer résister aux Catalans. Devant leur public, les Stambouliotes devraient afficher un visage plus conquérant et tenter de profiter des espaces laissés par une défense barcelonaise qui n’est pas toujours irréprochable. Mais l’absence de Victor Osimhen risque de peser lourd offensivement. Avec Lamine Yamal, Raphinha et plusieurs autres joueurs en grande forme, nous voyons donc le FC Barcelone poursuivre son sans-faute et décrocher une deuxième victoire consécutive dans cette phase de ligue de la Ligue des Champions.

Les cotes de Galatasaray – FC Barcelone

Pari Cote Victoire de Galatasaray 9,00 Match nul 7,00 Victoire du FC Barcelone 1,29

Notre pronostic : victoire du FC Barcelone, cotée à 1,29.

Nous misons sur une victoire du FC Barcelone sur la pelouse de Galatasaray. Malgré l’ambiance bouillante qui devrait régner au RAMS Park, les Blaugrana semblent trop forts offensivement pour laisser passer l’occasion d’enchaîner un neuvième succès consécutif toutes compétitions confondues.

Notre score : Galatasaray 1-3 FC Barcelone.