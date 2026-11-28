Marten-Chris Paalberg pourrait profiter de la réception du FC Villefranche-Beaujolais en Coupe de France pour faire sa première apparition dans le groupe professionnel de l’ASSE.

L’ASSE aborde le huitième tour de la Coupe de France avec un effectif bien plus étoffé que lors du précédent tour. Opposés au FC Villefranche-Beaujolais ce samedi à 19 heures, les Verts pourraient notamment réserver une surprise avec la présence de Marten-Chris Paalberg.

Arrivé en février dernier sans la moindre minute en pro jusque là, le jeune joueur pourrait connaître une première expérience avec les professionnels en compétition officielle sous Ian Cathro. Une possibilité intéressante alors que l’entraîneur écossais a annoncé quelques changements dans son onze de départ par rapport au déplacement victorieux à Reims.

Paalberg, une première opportunité à saisir ?

Contrairement au match face à Rumilly-Vallières, remporté difficilement (2-1), Ian Cathro dispose cette fois d’un groupe beaucoup plus complet. Lors du précédent tour, les nombreuses absences, notamment celles des internationaux, avaient contraint le staff à faire appel à plusieurs jeunes du centre de formation. Pour cette rencontre face à Villefranche, seuls Gautier Larsonneur, Paul Eymard et Elyes Dhaoui sont annoncés indisponibles en raison de blessures.

Le technicien stéphanois a toutefois entretenu le mystère concernant les joueurs retenus et le gardien qui débutera la rencontre. Il a simplement confirmé que son équipe serait différente de celle alignée face à Reims, tout en assurant vouloir présenter la meilleure formation possible pour se qualifier.

Dans ce contexte, Marten-Chris Paalberg pourrait avoir une carte à jouer. Une présence dans le groupe constituerait une première étape importante pour le jeune Stéphanois, qui pourrait ainsi découvrir l’environnement d’une rencontre officielle avec l’équipe première. Reste désormais à savoir si Ian Cathro décidera de lui offrir cette opportunité dès samedi.