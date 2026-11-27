Après deux victoires consécutives en Ligue 2, face à Laval (2-0) et à Reims (1-0), l’ASSE retrouve la Coupe de France ce samedi (19h), avec la réception du FC Villefranche Beaujolais. Pour ce 8e tour, Ian Cathro devrait largement remanier son équipe. Plusieurs joueurs en manque de temps de jeu pourraient en profiter pour se montrer. Et quelques jeunes pourraient également avoir leur chance.

On ne change pas une équipe qui gagne ? Ian Cathro pourrait bien faire mentir l’adage ce samedi. Alors que les Verts restent sur deux succès consécutifs en championnat, l’entraîneur écossais s’apprête à procéder à un important turnover pour la réception de Villefranche, pensionnaire de Ligue 3, en Coupe de France. Une rencontre qui doit permettre à l’ASSE de poursuivre son aventure dans la compétition, mais aussi de concerner un maximum de joueurs.

Le technicien stéphanois l’a d’ailleurs confirmé jeudi en conférence de presse : son onze de départ sera différent de ceux alignés ces dernières semaines. Sans pour autant galvauder cette rencontre. Cathro entend bien poursuivre sur la dynamique actuelle et éviter toute mauvaise surprise face à une formation caladoise qui n’aura rien à perdre dans le Chaudron.

Naïr et Lamba ont une carte à jouer

C’est notamment en défense que les changements pourraient être les plus nombreux. Très convaincant ces dernières semaines, Kévin Pedro pourrait souffler, tout comme Julien Le Cardinal. De quoi ouvrir la porte à Sohaib Naïr et Chico Lamba.

Le premier a perdu sa place depuis la lourde défaite concédée à Guingamp (0-3). Titulaire en début de saison, l’ancien Guingampais a reculé dans la hiérarchie et doit désormais profiter de la moindre opportunité pour regagner du crédit auprès de son entraîneur. Quant à Lamba, régulièrement utilisé en cours de rencontre, il pourrait cette fois débuter.

Dans les couloirs, Joao Ferreira et Ben Old pourraient également bénéficier d’un peu de repos au profit des jeunes Tom Teillol et Nathan Kasia.

Du changement aussi au milieu et devant

Dans l’entrejeu, Áron Csongvai, devenu incontournable, devrait être ménagé, ainsi que Maxime Bernauer. Mahmoud Jaber et Tamar Svetlin font partie des joueurs susceptibles de retrouver une place dans le onze de départ. L’occasion pour eux de marquer des points dans un secteur où la concurrence reste importante.

Offensivement, les possibilités sont également nombreuses. Joshua Duffus pourrait profiter de cette rencontre pour retrouver du temps de jeu, et Zuriko Davitashvili pour débuter.

Mais l’une des attractions de la soirée pourrait bien être Chris-Marteen Paalberg. Le jeune attaquant estonien de 18 ans, qui évolue actuellement avec la réserve, rêve de faire ses débuts à Geoffroy-Guichard. Une entrée en cours de partie constituerait déjà une belle récompense pour celui qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2030. Mamour Ndiaye, lui, devrait garder les buts de l’ASSE.