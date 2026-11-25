Les récentes prestations de Julien Le Cardinal sont pointées du doigt par les supporters de l’ASSE.

L’inquiétude commence à monter autour de Julien Le Cardinal. Arrivé pour apporter de la solidité à la défense de l’ASSE, le défenseur central n’affiche plus tout à fait le même visage depuis plusieurs semaines.

Le Cardinal est-il revenu à 100% à l’ASSE ?

Pourtant, samedi dernier à Reims, le capitaine de l’ASSE a encore répondu présent dans l’engagement pour aider son équipe à tenir. Mais cette prestation ne suffit pas à effacer les interrogations autour de son niveau actuel. Depuis sa blessure survenue avant la trêve internationale d’octobre, Le Cardinal semble avoir perdu une partie de sa sérénité. Ses interventions défensives sont parfois moins maîtrisées et certains supporters ont même commencé à remettre en question ses performances.

Sur les réseaux sociaux, les critiques se multiplient. Le suiveur Sebgoan s’est notamment interrogé : « C’est moi ou Le Cardinal c’est pas terrible depuis plusieurs matchs ? » Une remarque qui illustre les doutes grandissants autour du défenseur, au point que certains supporters n’hésitent plus à le comparer à Yunis Abdelhamid, dont le passage à Saint-Étienne avait été particulièrement décevant après son arrivée au début de l’ère Kilmer Sports Ventures.

Vers un repos en Coupe de France contre Villefranche ?

Au-delà de ses prestations, c’est surtout son état physique qui suscite des interrogations. Pour plusieurs observateurs stéphanois, Julien Le Cardinal ne semble pas avoir totalement retrouvé ses moyens depuis sa blessure au genou. Certains estiment notamment que le défenseur rencontre des difficultés dans ses appuis, ce qui pourrait expliquer ses interventions moins convaincantes et sa perte de sérénité dans certaines situations défensives. Pour autant, son investissement ne semble pas être remis en cause.

Le capitaine continue de montrer un état d’esprit irréprochable et de se battre pour son équipe. Mais dans une saison où les ambitions de remontée sont importantes, l’ASSE a besoin de pouvoir compter sur une défense particulièrement solide. Dans ce contexte, la prochaine rencontre face à Villefranche en Coupe de France pourrait offrir une occasion de faire souffler Julien Le Cardinal. Le staff stéphanois pourrait être tenté de préserver son défenseur afin de lui permettre de retrouver progressivement l’intégralité de ses moyens physiques.

« La charnière Lamba-Pedro s’imposera tôt ou tard »

Une éventuelle absence pourrait également donner davantage de responsabilités à d’autres éléments de l’effectif. Certains supporters de l’ASSE commencent d’ailleurs à imaginer une charnière centrale différente à plus long terme. Une théorie revient notamment : « La charnière Lamba-Pedro s’imposera tôt ou tard. » Une hypothèse qui témoigne de la concurrence grandissante autour de Le Cardinal, mais qui reste encore loin de devenir une réalité.

Le capitaine des Verts conserve une place importante dans le groupe et une mauvaise période ne remet pas automatiquement en cause son statut. Reste désormais à voir quelle décision sera prise avant Villefranche. Pour l’ASSE, l’enjeu sera de trouver le bon équilibre entre préserver un joueur important et maintenir une défense suffisamment compétitive pour poursuivre son parcours en Coupe de France.