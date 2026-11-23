Arrivé à Saint-Étienne avec l’ambition de jouer rapidement, Marten-Chris Paalberg a été stoppé par un problème chronique au genou. Désormais de retour sur les terrains, le jeune Estonien raconte les mois difficiles traversés loin de ses proches.

Une arrivée à l’ASSE rapidement contrariée

Recruté par l’ASSE pour poursuivre sa progression en France, Marten-Chris Paalberg imaginait des premiers mois bien différents dans le Forez. Dès son arrivée en février, l’attaquant a été rattrapé par une douleur au genou qui s’était manifestée quelques mois plus tôt avec la sélection estonienne.

Dans un entretien relayé par Peuple Vert, Paalberg reconnaît avoir vécu une période particulièrement délicate. « Honnêtement, cela a été très difficile. Quand je suis arrivé en février, je voulais commencer à jouer immédiatement. Mais ce problème est apparu et il n’en finissait pas de durer », confie-t-il.

Le joueur évoque un souci situé au niveau de la rotule et du tendon, sans être en mesure de donner un diagnostic médical plus précis. La blessure a fini par devenir chronique, retardant fortement ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

Le psychologue du club lui a beaucoup apporté

Pour traverser cette longue attente, la pépite estonienne a pu compter sur l’accompagnement de l’ASSE. « Heureusement, le club dispose d’un psychologue. C’est très facile de parler avec lui : je lui confie régulièrement ce que j’ai sur le cœur et il m’a beaucoup aidé », explique Paalberg, également soutenu par ses amis, son agent et sa famille.

Sa mère a notamment vécu cette situation avec beaucoup d’inquiétude. « Ma mère pleurait tout le temps au téléphone », révèle l’attaquant, qui assure ne pas avoir souffert du mal du pays. Son objectif est toujours resté le même : retrouver la santé afin de pouvoir enfin jouer.

Le dernier Stade de Reims-ASSE avait scellé le destin d’Eirik Horneland. Les Verts avaient également perdu Jaber puis Lamba sur blessure avant le sprint final. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2124036337804431543

Une reprise surveillée, mais sans restriction

Cette mauvaise période semble désormais derrière lui. Paalberg enchaîne les matchs et accumule progressivement les minutes. Il ne fait l’objet d’aucune restriction particulière, même si le staff stéphanois adapte sa récupération après les séances ou les rencontres les plus exigeantes.

Le jeune attaquant travaille alors en salle avec les kinés. « Pour le moment, tout se passe bien. J’enchaîne les matchs, les minutes arrivent et je n’ai pas à me plaindre », se réjouit-il. Une évolution positive après les premières nouvelles encourageantes concernant son retour.

Paalberg veut maintenant montrer ses progrès

Paalberg avance l’écart de charge de travail comme une possible explication à la réapparition de sa douleur. Sollicité avec son ancien club et en sélection, il avait peu récupéré avant de découvrir l’intensité des entraînements avec l’équipe première de l’ASSE.

Désormais bien installé à Saint-Étienne, l’Estonien s’est aussi rapproché de ses coéquipiers. Il suit chaque semaine des cours de français et communique avec les autres jeunes en mélangeant français et anglais. « Maintenant, je suis en bonne santé. Un nouveau club, un nouvel environnement… Je pense avoir progressé. À moi de le montrer », conclut-il.