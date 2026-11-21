Battu sur la pelouse de Laval ce samedi (1-0), Montpellier a laissé passer une belle occasion dans la course au sommet de la Ligue 2. L’ASSE peut désormais repousser le MHSC à sept longueurs en cas de victoire à Reims.

Kanté punit un Montpellier imprécis

Montpellier repart de Francis-Le Basser avec une défaite qui pourrait peser lourd. Face à une équipe de Laval dernière du classement avant le coup d’envoi, les Héraultais ont manqué de justesse et se sont inclinés sur un but d’Aboubakary Kanté inscrit à la 21e minute.

Servi par Layousse Samb, l’attaquant des Tangos a ajusté Simon Ngapandouetnbu du pied droit. Le MHSC avait pourtant eu des possibilités, notamment par Nordan Mukiele et Nicolas Pays, sans parvenir à cadrer suffisamment ses tentatives. De son côté, Laval aurait même pu creuser l’écart avant la pause par Chafik Gourichy.

Les changements opérés au retour des vestiaires n’ont pas permis à Montpellier de renverser la rencontre. Jérémy Hatchi et Hichem Abderrebi ont apporté du sang neuf, mais Kanté s’est encore procuré une grosse occasion à la 51e minute. Ngapandouetnbu a cette fois évité le break.

Laval résiste jusqu’au bout

Montpellier a poussé sans réellement faire vaciller les Mayennais. Julien Laporte a placé une tête hors cadre, tandis que Naoufel El Hannach a trouvé les gants de Maxime Hautbois. Laval est également resté dangereux par Trévis Dago, entré à la place du buteur, et a conservé son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Après sa défaite à Geoffroy-Guichard lors de la précédente journée, le Stade Lavallois signe ainsi une victoire précieuse. Comme le souligne Peuple Vert, ce résultat offre surtout une véritable ouverture aux Stéphanois avant leur déplacement en Champagne.

Un déplacement à Reims qui rappelle de mauvais souvenirs

L’ASSE se présente cependant à Auguste-Delaune avec un précédent douloureux en tête. La dernière confrontation entre les deux équipes à Reims avait précipité la fin de l’aventure d’Eirik Horneland, dans un match où les Verts avaient également perdu Jaber et Lamba sur blessure.

Le dernier Reims-ASSE avait scellé le destin d’Eirik Horneland. À onze contre dix, les Verts avaient encaissé un but sans parvenir à revenir au score. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2124036337804431543

Ce souvenir ne change pas l’opportunité offerte aux hommes de Ian Cathro. Montpellier reste bloqué à 24 points, alors que Saint-Étienne en compte 28 avant de disputer son match de la 13e journée.

Sept points d’avance en cas de victoire

Le calcul est désormais limpide. Un succès à Reims permettrait à l’ASSE de porter son avance sur Montpellier à sept points. Un match nul laisserait encore cinq longueurs entre les deux formations.

Les Verts doivent aussi répondre à Nancy, vainqueur de Dijon vendredi (1-0) et revenu provisoirement à leur hauteur avec 28 unités. Laval a donc entrouvert une porte : à l’ASSE de l’enfoncer face à un autre concurrent du haut de tableau.