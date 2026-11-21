Le feuilleton autour du déplacement des supporters de l’ASSE à Reims connaît un nouveau rebondissement judiciaire. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne confirme leur accueil dans le parcage visiteurs, avec une condition à respecter durant le trajet.

Le tribunal confirme l’accès au parcage

On vous en parlait jeudi : l’ASSE avait commis une erreur dans ce dossier sensible avant Reims, dans un contexte rappelant également les restrictions subies par les supporters de l’OM et du FC Nantes.

Depuis, la situation a évolué. Dans un message publié sur X, l’Association nationale des supporters annonce que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a confirmé la décision du Conseil d’État. La préfecture doit donc accueillir les 1 000 supporters stéphanois attendus dans le parcage visiteurs du stade Auguste-Delaune.

Cette décision apporte une clarification majeure à quelques heures de la rencontre, alors que l’interdiction de déplacement et les modalités d’accès à l’enceinte rémoise avaient installé une forte incertitude. Le parcage pourra bien accueillir le contingent venu du Forez.

Une condition maintenue pendant le trajet

La justice n’a toutefois pas accordé une liberté totale aux supporters des Verts. Comme le précise l’ANS, ces derniers devront cacher leurs couleurs pendant le trajet. Maillots, écharpes et autres signes distinctifs de l’ASSE ne pourront donc pas être affichés avant l’arrivée au stade.

Cette nuance distingue les conditions de circulation de l’accueil à Auguste-Delaune. Selon les éléments relayés par Peuple Vert, les 1 000 Stéphanois doivent pouvoir rejoindre leur secteur, à condition de rester discrets sur la route.

Le dernier Reims-ASSE avait scellé le destin d’Eirik Horneland. À onze contre dix, les Verts avaient encaissé un but sans parvenir à revenir au score. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2124036337804431543

Pas de levée générale de l’interdiction

Cette nouvelle décision ne signifie pas que l’arrêté ministériel a été intégralement suspendu. Le Conseil d’État avait rejeté la demande en ce sens, tout en précisant que l’accès au stade n’était pas interdit dans les conditions présentées lors de l’audience.

Le tribunal administratif confirme ainsi l’interprétation défendue par l’ANS : les restrictions demeurent sur le trajet, mais elles ne peuvent empêcher l’accueil des supporters dans le parcage. Après plusieurs jours de bras de fer administratif et judiciaire, les fans stéphanois entrevoient donc une issue favorable pour accompagner leur équipe à Reims.