À la veille du choc entre le Stade de Reims et l’ASSE, Nicolas Usaï a tenu des propos particulièrement flatteurs à l’égard des Verts ! En conférence de presse, l’entraîneur rémois n’a pas hésité à qualifier Saint-Étienne de meilleure équipe du championnat. Un hommage de taille pour les hommes d’Ian Cathro, qui devront désormais assumer leur statut de favoris face à un concurrent direct dans la course à la montée.

L’ASSE impressionne décidément ses adversaires ! Leader de Ligue 2 avec 28 points après douze journées, le club stéphanois se déplace samedi soir (20h) sur la pelouse du Stade de Reims pour l’une des affiches les plus attendues de ce début de saison. Un rendez-vous important entre deux formations historiques du football français, qui nourrissent toutes les deux l’ambition de retrouver l’élite.

Et du côté rémois, on ne cache pas son admiration pour le parcours des Verts. Présent en conférence de presse jeudi, Nicolas Usaï a multiplié les compliments envers l’équipe d’Ian Cathro, au point de lui attribuer un statut particulièrement prestigieux.

« Certainement la meilleure équipe » : Usaï encense l’ASSE !

Interrogé sur la réception de Saint-Étienne, l’entraîneur du Stade de Reims a immédiatement souligné la qualité de son futur adversaire.

« On prépare un match de haut niveau face à certainement la meilleure équipe », a notamment déclaré Nicolas Usaï, en référence aux performances réalisées par les Verts depuis le début de la saison.

Un compliment qui en dit long sur l’image renvoyée par l’ASSE auprès de ses concurrents. Pour le technicien rémois, l’équipe stéphanoise possède aujourd’hui de nombreux arguments pour dominer ses adversaires.

Il a notamment insisté sur la complémentarité du collectif, la solidité défensive et l’efficacité offensive des Verts, capables de faire basculer une rencontre sur leurs temps forts.

Des qualités qui expliquent en grande partie la position de leader occupée par Saint-Étienne et qui obligeront les Rémois à se montrer particulièrement vigilants.

Mais Nicolas Usaï ne compte pas pour autant aborder ce rendez-vous avec la peur au ventre. Bien au contraire !

Reims veut faire tomber les Verts, Cathro est prévenu !

Car derrière les compliments se cache également une véritable ambition. Quatrième du championnat avec 21 points, Reims pourrait réaliser une excellente opération en cas de victoire face au leader stéphanois.

Nicolas Usaï souhaite donc voir son équipe jouer avec audace, enthousiasme et personnalité. Pas question de bouleverser complètement ses habitudes pour recevoir l’ASSE, malgré le niveau de l’adversaire.

Le technicien rémois considère cette affiche comme une occasion idéale de mesurer le niveau de son groupe face à ce qui se fait de mieux actuellement en Ligue 2.

Une approche qui promet une opposition particulièrement intéressante entre deux formations ambitieuses. D’un côté, une ASSE qui souhaite conforter sa première place. De l’autre, un Stade de Reims déterminé à prouver qu’il possède les armes pour rivaliser avec les favoris à la montée.

Le contexte ajoute également une dimension particulière à cette rencontre. Les deux clubs possèdent une histoire prestigieuse et une ferveur populaire qui dépassent largement le cadre de la deuxième division.

Pour Ian Cathro, l’enjeu sera donc double : confirmer la supériorité affichée par son équipe depuis le début de saison et répondre aux attentes suscitées par les déclarations de son homologue.

Une chose est certaine : Nicolas Usaï a envoyé un message particulièrement fort avant Reims – ASSE ! En présentant Saint-Étienne comme la référence du championnat, l’entraîneur rémois a placé les Verts devant leurs responsabilités. Reste désormais à savoir si les hommes d’Ian Cathro sauront répondre sur le terrain à ces compliments et repartir de Champagne avec un nouveau résultat de prestige !