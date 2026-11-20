Le mercato hivernal pourrait réserver quelques surprises à l’ASSE ! Alors que les Verts sont pleinement engagés dans la course à la montée en Ligue 1, Kilmer Sports envisage plusieurs ajustements dans l’effectif d’Ian Cathro. Selon les dernières informations d’En Vert et Contre Tous, trois joueurs pourraient notamment être concernés par un départ dès janvier : Chico Lamba, Nadir El Jamali et Zuriko Davitashvili. Et pour l’un d’entre eux, un transfert pourrait même représenter un véritable coup de tonnerre !

L’AS Saint-Étienne commence déjà à préparer son mercato hivernal ! Si les dirigeants stéphanois n’envisagent pas de bouleverser un effectif qui donne globalement satisfaction, plusieurs mouvements pourraient néanmoins intervenir dans les prochaines semaines. L’objectif est clair : conserver une équipe compétitive pour la deuxième partie de saison, tout en permettant à certains éléments de retrouver du temps de jeu.

Selon les informations d’En Vert et Contre Tous, la direction stéphanoise privilégierait ainsi un mercato d’ajustement plutôt qu’une profonde reconstruction. Mais cette stratégie n’exclut pas quelques départs importants, et trois noms commencent à se détacher.

Lamba et El Jamali poussés vers la sortie en janvier ?

Le premier dossier concerne Chico Lamba. Recruté pour un investissement conséquent, le défenseur portugais n’a pas encore réussi à s’imposer durablement dans les plans d’Ian Cathro. Son faible temps de jeu interroge forcément, d’autant que l’ASSE compte sur lui pour poursuivre sa progression.

Dans ce contexte, un départ dès cet hiver pourrait être envisagé. L’objectif serait de lui permettre de retrouver de la continuité et d’accumuler des minutes ailleurs, à condition qu’une solution satisfaisante soit trouvée pour toutes les parties.

Autre joueur concerné : Nadir El Jamali. Le jeune milieu de terrain pourrait lui aussi être autorisé à quitter temporairement le Forez afin de poursuivre son développement.

La logique serait similaire à celle de Lamba : privilégier le temps de jeu plutôt que de conserver des éléments dont les perspectives restent limitées dans l’immédiat.

D’autres jeunes joueurs pourraient également être concernés en fonction des offres reçues. Kilmer Sports semble donc prêt à ouvrir la porte à plusieurs mouvements pour optimiser son effectif sans fragiliser l’équipe.

Davitashvili, le gros coup de tonnerre du mercato ?

Mais le dossier le plus sensible concerne évidemment Zuriko Davitashvili ! L’international géorgien, régulièrement convoité lors des précédentes fenêtres de transferts, pourrait une nouvelle fois susciter des offensives venues de l’étranger.

Selon En Vert et Contre Tous, l’ASSE n’exclut pas totalement d’être sollicitée pour son attaquant au mois de janvier. Une perspective qui pourrait forcément inquiéter les supporters stéphanois, tant Davitashvili représente une arme offensive importante pour Ian Cathro.

Mais pas question pour Kilmer Sports de brader son joueur ! La position des dirigeants resterait inchangée : seul un montant répondant aux exigences financières du club pourrait ouvrir la porte à une éventuelle négociation.

Autrement dit, un départ du Géorgien ne constitue pas la priorité de l’ASSE. Mais une offre particulièrement importante pourrait rebattre les cartes et provoquer l’un des feuilletons les plus chauds de l’hiver dans le Forez.

Une recrue déjà ciblée pour renforcer les Verts ?

Et dans le sens des arrivées, les dirigeants stéphanois auraient déjà identifié un secteur à renforcer. Toujours selon En Vert et Contre Tous, le recrutement d’un latéral gauche serait particulièrement étudié.

L’ASSE resterait attentive aux opportunités du marché, tout en poursuivant sa politique de recrutement de jeunes talents à fort potentiel. La cellule de recrutement pourrait notamment profiter du mercato hivernal pour préparer l’avenir à travers de nouvelles arrivées dans le cadre de la post-formation.

Cependant, aucune recrue ne serait considérée comme indispensable à ce stade. Tout dépendra des opportunités, des éventuels départs et des besoins identifiés d’ici la fin de l’année.

Une chose est certaine : Kilmer Sports prépare déjà plusieurs dossiers pour janvier ! Entre les possibles départs de Chico Lamba et Nadir El Jamali, l’incertitude entourant Zuriko Davitashvili et la recherche d’un latéral gauche, le mercato de l’ASSE pourrait finalement être plus animé que prévu. Reste à savoir jusqu’où les dirigeants accepteront de modifier l’effectif d’Ian Cathro en pleine course à la montée !