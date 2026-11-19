À deux jours du choc de Ligue 2 face au Stade de Reims, Ian Cathro a fait le point sur son effectif et évoqué la possibilité de modifier son système de jeu. Après avoir testé une défense à trois contre Rumilly-Vallières en Coupe de France, l’entraîneur de l’ASSE n’exclut pas de renouveler l’expérience. Avec une petite pointe d’humour à la clé !

Ian Cathro pourrait-il réserver une surprise au Stade de Reims ? Alors que l’ASSE reste sur une qualification laborieuse face à Rumilly-Vallières (2-1) en Coupe de France, le technicien écossais réfléchit aux solutions susceptibles de faire évoluer son équipe. Et notamment sur le plan tactique, où son traditionnel 4-4-2 a montré certaines limites ces dernières semaines.

Avant d’aborder ce déplacement important, Cathro a toutefois reçu plusieurs bonnes nouvelles. Tous les internationaux sont rentrés sans blessure. Kévin Pedro, ménagé à l’entraînement après deux prestations convaincantes avec sa sélection, devrait pouvoir tenir sa place. Tamar Svetlin est également proche d’un retour à la compétition. « Il est revenu avec nous depuis quelque temps désormais. En fonction de la séance de demain, il sera candidat pour le groupe, mais je n’ai pas de raison de ne pas le prendre », a expliqué l’Écossais.

En revanche, Gautier Larsonneur poursuit sa convalescence. Un retour en décembre reste envisageable, sans garantie. « Dire quelque chose de plus précis, ce serait trop engageant », a prévenu Cathro.

« Je ne suis pas marié à un système, seulement à ma femme ! »

Mais c’est surtout sur le terrain tactique que l’entraîneur stéphanois était attendu. À Annecy, face à Rumilly, il avait abandonné son 4-4-2 à la pause pour passer à une défense à trois. Un changement qui avait contribué à rééquilibrer son équipe, même si les Verts avaient encore dû patienter pour renverser la situation.

De quoi envisager une nouvelle organisation dès le coup d’envoi à Reims ? Cathro n’a fermé aucune porte.

« Une saison est longue. On se doit de s’adapter aux joueurs disponibles, à ceux en forme. Ces derniers temps, on compte peu de blessures. Si c’est le cas, c’est parce qu’on arrive à gérer les charges de chacun. Le système s’adapte à ça et on se doit d’avoir une option alternative à chaque fois. Pouvoir alterner les systèmes, c’est une arme de plus. »

Relancé sur la possibilité de débuter avec trois défenseurs centraux, l’Écossais a répondu avec humour : « Oui, pourquoi pas ? Je ne suis pas marié à un système, seulement à ma femme ! »

Le message est clair : Cathro ne veut pas s’enfermer dans une seule organisation. Si le passage à trois défenseurs a apporté des réponses contre Rumilly, il ne constitue pas pour autant une solution miracle. Reste à savoir si l’entraîneur des Verts osera franchir le pas dès le coup d’envoi face à Reims, dans une rencontre qui s’annonce comme un véritable test pour son équipe.