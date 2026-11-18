Les internationaux de l’ASSE n’ont pas été à la fête en ce début de semaine. Mais, au moins, il n’y a pas de blessés.

La semaine internationale des Verts n’a pas été particulièrement réjouissante. Plusieurs joueurs de l’ASSE étaient concernés par des rencontres importantes avec leurs sélections, mais les résultats n’ont globalement pas été au rendez-vous.

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Davitashvili et la Géorgie terminent dans le rouge

Après être resté sur le banc lors de la victoire de l’Algérie contre le Togo (1-0), Sohaib Naïr a retrouvé du temps de jeu mardi soir. Le défenseur de l’ASSE a disputé toute la seconde période de la rencontre face aux Éperviers. Malheureusement, son entrée n’a pas permis aux Fennecs de redresser la situation. Déjà menés 3-0 à la pause, les Algériens ont finalement concédé une lourde défaite. Ils conservent néanmoins la première place de leur groupe des éliminatoires de la CAN 2027, avec seulement un point d’avance sur le Togo.

La période est également compliquée pour Zuriko Davitashvili. Après une défaite contre la Hongrie (0-2) à Tbilissi, la Géorgie a de nouveau chuté mardi soir face à l’Ukraine (0-1), en Slovaquie. Titulaire pour cette rencontre, l’ailier de l’ASSE n’a pas réussi à se montrer particulièrement dangereux. Remplacé dès la 56e minute, il n’a pas pu empêcher une nouvelle déconvenue de sa sélection. Le bilan géorgien dans ce groupe de Ligue des Nations est particulièrement décevant : deux petits points en six rencontres. La Géorgie termine ainsi à la dernière place de son groupe.

Csongvai passera par la case barrages

Tout n’a cependant pas été négatif pour les Stéphanois. Kévin Pedro a de nouveau disputé l’intégralité d’une rencontre avec la République démocratique du Congo, cinq jours après la victoire contre la Sierra Leone (3-1). Cette fois, les Léopards affrontaient de nouveau les Leone Stars, à El Jadida, au Maroc. Le défenseur stéphanois s’est illustré en délivrant une passe décisive sur l’ouverture du score congolaise.

Mais la RDC n’a finalement pas réussi à conserver son avantage et a dû se contenter d’un match nul. Une contre-performance pour une sélection qui avait remporté ses trois premières rencontres dans ces éliminatoires de la CAN. De son côté, la Hongrie a été accroché 1-1 par l’Irlande du Nord à Budapest lors du match au sommet assez tendu du groupe 2 de la Ligue B de la Ligue des Nations. Entré en jeu à la 61e minute samedi dernier, Aron Csongvai était titulaire et a été remplacé à la 69e, quelques minutes après l’égalisation des visiteurs qui finissent donc premiers.

Le milieu de terrain stéphanois devra du coup passer par les barrages pour tenter d’accéder à la Ligue A de cette pseudo-compétition. Les résultats des internationaux stéphanois ne sont donc pas franchement encourageants. L’essentiel reste toutefois préservé pour l’ASSE : aucun pépin physique n’est signalé concernant les trois joueurs. À l’approche du déplacement à Reims, c’est un point positif pour le staff stéphanois, qui pourra espérer récupérer ses internationaux sans mauvaise surprise physique.