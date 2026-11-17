Après avoir été doublement décisif lors de la victoire des Espoirs belges en Allemagne (2-1), Lucas Stassin (ASSE, 21 ans) n’était pas à Livourne lundi soir lors du match nul (2-2) des Diablotins contre les Italiens.

Lucas Stassin a profité de la trêve internationale pour retrouver de l’efficacité. Il y a trois jours, l’avant-centre de l’ASSE a délivré deux passes décisives lors de la victoire de la Belgique Espoirs en Allemagne (2-1).

Direction le derby contre le Betis pour Stassin

Annoncé présent dans un premier temps, le le joueur de 21 ans n’était pas présent à Livourne lundi soir pour le match nul (2-2) des Diablotins contre l’Italie. Et pour cause : il avait déjà quitté le rassemblement afin de rejoindre l’Andalousie et préparer la prochaine échéance de son club.

Sous contrat avec l’ASSE jusqu’en 2029, Lucas Stassin a donc retrouvé le groupe du FC Séville. Il a participé à l’entraînement de ce lundi, avec un objectif bien précis : être prêt pour le derby contre le Betis, programmé ce samedi dans le cadre de la 13e journée de Liga.

Les images de la séance montrent un attaquant concentré sur cette rencontre importante. Après ses deux passes décisives avec les Espoirs, Stassin espère désormais retrouver le chemin des performances convaincantes en club.

Un avenir entouré d’incertitudes à Séville et l’ASSE

Ce retour à l’entraînement intervient alors que les rumeurs se multiplient autour des difficultés financières du FC Séville. La situation économique du club andalou suscite de nombreuses interrogations et pourrait avoir des conséquences sur son effectif dans les prochains mois.

Dans ce contexte, l’avenir de Stassin reste un dossier à surveiller pour l’ASSE. Son contrat avec les Verts court jusqu’en 2029, mais son aventure espagnole pourrait encore évoluer en fonction des décisions prises par les dirigeants sévillans.

Pour l’heure, le Belge est pleinement tourné vers le derby de samedi. Un rendez-vous qui pourrait lui permettre de confirmer les bonnes sensations retrouvées avec sa sélection et de relancer sa dynamique en Andalousie.