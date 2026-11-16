ASSE : la crise guette les Verts après Reims !

Malgré des résultats globalement positifs, l’ASSE inquiète de plus en plus dans le jeu. Depuis plusieurs semaines, les Verts peinent à convaincre et semblent avoir perdu une partie de leur superbe. La lourde défaite à Guingamp (3-0), les victoires laborieuses contre Nantes (1-0) et Rumilly-Vallières (2-1) ont mis en lumière certaines limites du collectif d’Ian Cathro. Et le déplacement à Reims pourrait bien faire basculer les Stéphanois dans une véritable crise de confiance !

L’AS Saint-Étienne avance, mais elle ne rassure plus vraiment. Si les Verts continuent d’engranger des points et occupent toujours la première place de Ligue 2, le contenu de leurs dernières prestations laisse clairement à désirer. L’équipe qui impressionnait par sa maîtrise et son efficacité en début de saison semble désormais beaucoup plus fragile.

Les premiers signaux d’alerte étaient apparus lors de la réception du FC Nantes. Malgré une victoire précieuse (1-0), les Stéphanois avaient été sérieusement bousculés par les Canaris. Un match nul n’aurait d’ailleurs pas été illogique au regard de la physionomie de la rencontre.

Une semaine plus tard, les failles stéphanoises ont éclaté au grand jour à Guingamp. Balayés 3-0, les hommes d’Ian Cathro ont brutalement été ramenés à la réalité. Cette défaite a rappelé une évidence : l’ASSE n’est pas invincible, et sa domination en Ligue 2 n’a rien d’une garantie.

Deux victoires qui cachent les difficultés de l’ASSE !

Depuis cette gifle reçue en Bretagne, Saint-Étienne a pourtant retrouvé le chemin de la victoire. D’abord face à Laval (2-0), juste avant la trêve internationale, puis contre Rumilly-Vallières (2-1) en Coupe de France.

Deux succès qui permettent aux Verts de poursuivre leur route, mais qui ne suffisent pas à effacer les interrogations.

Face à Laval, l’ASSE n’a pas toujours affiché la maîtrise attendue d’un candidat à la montée. Et contre Rumilly-Vallières, pensionnaire de National 1, les Stéphanois ont carrément frôlé la correctionnelle. Menés au score, ils ont dû s’en remettre à Ben Old et João Ferreira pour renverser la situation en seconde période.

Une prestation qui n’a absolument pas satisfait Ian Cathro.

« Pendant la première période, on n’a pas réussi à monter notre niveau sur des choses assez basiques », a regretté l’entraîneur écossais après la rencontre, dans des propos rapportés par En Vert et Contre Tous.

Le technicien a également reconnu des problèmes dans l’organisation de son équipe, des imprécisions et un manque de contrôle. Des difficultés qui commencent à devenir récurrentes.

Car le problème de l’ASSE n’est pas tant comptable que collectif. Les résultats permettent encore de masquer les imperfections, mais les Verts donnent de moins en moins l’impression de maîtriser leurs adversaires.

Reims, le match qui pourrait faire basculer les Verts dans la crise ?

C’est dans ce contexte que se profile le déplacement à Reims, samedi prochain. Et cette fois, l’adversité sera d’un tout autre calibre.

Face à un concurrent ambitieux dans la course à la montée, l’ASSE ne pourra pas se permettre les approximations observées ces dernières semaines. Les pertes de balle, les difficultés à contrôler le rythme et les absences défensives pourraient coûter beaucoup plus cher.

Une nouvelle contre-performance, surtout si elle s’accompagne d’une prestation inquiétante, risquerait de faire ressurgir les mauvais souvenirs de la saison dernière. Les doutes pourraient rapidement s’installer autour d’une équipe pourtant construite pour retrouver la Ligue 1.

Ian Cathro se retrouve donc face à un premier véritable test de caractère. Il ne s’agit plus seulement de gagner, mais aussi de retrouver une identité de jeu convaincante, de la maîtrise et une certaine autorité collective.

Attention toutefois à ne pas parler de crise avant l’heure. Les Stéphanois restent leaders et conservent toutes leurs ambitions. Mais leur dynamique dans le jeu doit interpeller, car les victoires ne masqueront pas éternellement les mêmes lacunes.

À Reims, les Verts auront donc l’occasion d’envoyer un message fort à leurs concurrents et de prouver que leur passage à vide n’était que passager.

Dans le cas contraire, les fantômes de la saison dernière pourraient bien refaire surface beaucoup plus vite que prévu. Et à Saint-Étienne, où la remontée en Ligue 1 constitue l’objectif majeur, le climat pourrait rapidement se tendre…