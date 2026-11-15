ASSE : Cathro assume ses erreurs et fustige ses joueurs après Rumilly-Vallières

Qualifiée pour le prochain tour après sa victoire contre Rumilly-Vallières, l’ASSE n’a pas totalement rassuré Ian Cathro, qui attendait davantage de ses joueurs, notamment en première période.

La qualification est au rendez-vous, mais la prestation n’a pas entièrement convaincu Ian Cathro. Après le succès de l’ASSE face à Rumilly-Vallières en Coupe de France, l’entraîneur des Verts n’a pas caché sa déception concernant le contenu proposé par son équipe.

Le technicien écossais a notamment pointé du doigt une première période insuffisante, durant laquelle ses joueurs n’ont pas réussi à afficher le niveau attendu. « Pendant la première période, on n’a pas réussi à monter notre niveau sur des choses assez basiques », a-t-il regretté dans des propos rapportés par EVECT.

Ian Cathro assume les flottements après ses changements

Le visage de l’ASSE a été plus convaincant après la pause, même si tout n’a pas été parfait. Ian Cathro reconnaît notamment que ses choix tactiques ont entraîné quelques déséquilibres.

« J’ai effectué quelques changements qui ont amené des choses positives mais aussi négatives, c’est de ma responsabilité », a expliqué l’entraîneur stéphanois. Ces ajustements ont provoqué plusieurs situations dangereuses pour les Verts, inhabituelles selon lui. « Il y a eu quelques flottements, c’est pour cela qu’on a concédé des situations qu’on ne concède pas habituellement. »

Le coach préfère toutefois retenir les progrès observés après la pause : « Notre deuxième période a été plus productive. […] Je préfère ce que j’ai vu en seconde période. »

Le Cardinal et Breum ménagés, des titulaires attendus au tournant

Ian Cathro est également revenu sur la gestion de Julien Le Cardinal et Jakob Breum, initialement laissés sur le banc. Une décision motivée par leur importante charge de travail depuis le début de la saison. « L’objectif était de gérer leur charge avec un gros temps de jeu pour eux depuis le début de saison », a précisé le technicien, qui aurait idéalement souhaité pouvoir les préserver davantage.

Enfin, l’entraîneur de l’ASSE a adressé un message aux joueurs titularisés au coup d’envoi. Malgré les difficultés propres aux rencontres de Coupe de France, il attendait une prestation plus convaincante de leur part. « J’attendais un peu mieux des joueurs qui ont démarré, c’est vrai », a-t-il reconnu.

La qualification est donc acquise, mais Ian Cathro sait que son équipe devra afficher un visage plus convaincant lors de son prochain rendez-vous en Coupe de France.