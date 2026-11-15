Rumilly-Vallières – ASSE (1-2) : les Verts se qualifient dans la douleur, les tops et flops

Menée après un contre-son-camp de Kasia, l’ASSE a renversé Rumilly-Vallières (1-2) grâce à une belle réaction en seconde période et se qualifie pour le prochain tour de la Coupe de France.

L’ASSE a eu chaud ! Opposés au GFA Rumilly-Vallières, les hommes de Ian Cathro ont longtemps été bousculés par une formation haut-savoyarde accrocheuse et sans complexe. Mais les Verts ont finalement trouvé les ressources pour s’imposer (1-2) et poursuivre leur aventure en Coupe de France.

Une première période laborieuse pour les Verts

Face à une équipe de Rumilly-Vallières bien organisée, les Stéphanois ont eu du mal à imposer leur rythme. Malgré une première frappe cadrée de Jaber à la 22e minute, les occasions franches ont été rares. En face, les Haut-Savoyards ont montré de belles intentions, notamment grâce à Said, qui a régulièrement mis la défense stéphanoise sous pression.

La sortie sur blessure de Sonko, remplacé par Reynaud dès la 36e minute, n’a pas facilité les choses. À la pause, les deux équipes se séparaient logiquement sur un score nul et vierge (0-0).

Le réveil de l’ASSE après l’ouverture du score

Au retour des vestiaires, les Verts ont même frôlé la correctionnelle. Martin-Pichon a d’abord trouvé le poteau (52e), avant que Said ne profite d’une nouvelle approximation défensive. À la 58e minute, son action se terminait par un but contre son camp de Kasia (1-0).

Dos au mur, l’ASSE a alors changé de visage. L’entrée de Breum à la 62e minute a été déterminante. Plus inspirés et plus incisifs, les Stéphanois ont rapidement renversé la situation.

À la 69e minute, Old a égalisé d’une frappe puissante du droit après une première tentative de Ballo repoussée par Baume (1-1). Deux minutes plus tard, Ferreira a donné l’avantage aux siens en reprenant de la tête un centre d’Old au second poteau (1-2).

Rumilly-Vallières n’a toutefois pas abdiqué. Fouley a notamment frôlé l’égalisation à la 85e minute, avec une frappe enroulée passée à quelques centimètres du poteau de Lavallée. Les Verts ont finalement tenu jusqu’au bout, malgré cinq minutes de temps additionnel.

Les tops et flops stéphanois

Les tops

Breum : son entrée a changé le visage du match. Le Danois a apporté de la justesse technique, du mouvement et a été à l’origine de l’action du deuxième but.

son entrée a changé le visage du match. Le Danois a apporté de la justesse technique, du mouvement et a été à l’origine de l’action du deuxième but. Old : décisif à deux reprises, le Néo-Zélandais a d’abord égalisé avant de délivrer le centre parfait pour Ferreira.

décisif à deux reprises, le Néo-Zélandais a d’abord égalisé avant de délivrer le centre parfait pour Ferreira. Ferreira : son but de la tête a permis à l’ASSE de prendre définitivement l’avantage. Un geste important dans un match compliqué.

Les flops

La défense stéphanoise : trop souvent prise dans la profondeur, elle a laissé Rumilly-Vallières se procurer plusieurs situations dangereuses. Le but contre son camp de Kasia a symbolisé ces difficultés.

trop souvent prise dans la profondeur, elle a laissé Rumilly-Vallières se procurer plusieurs situations dangereuses. Le but contre son camp de Kasia a symbolisé ces difficultés. Le début de seconde période : les approximations et les espaces laissés aux Haut-Savoyards auraient pu coûter beaucoup plus cher aux Verts.

les approximations et les espaces laissés aux Haut-Savoyards auraient pu coûter beaucoup plus cher aux Verts. L’efficacité offensive avant l’heure de jeu : malgré une possession parfois intéressante, Saint-Étienne a longtemps manqué de précision dans les derniers mètres. Les attaquants comme Duffus et Ballo ont particulièrement déçu.