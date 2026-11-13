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ASSE : même à Clairefontaine, Larsonneur se fait tailler ! 

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Gautier Larsonneur (ASSE)

Actuellement blessé dans les rangs de l’ASSE, Gautier Larsonneur (29 ans) se soigne dans les installations de Clairefontaine où il a trouvé o qui parler…

La scène a de quoi faire sourire. Alors que Gautier Larsonneur travaille pour retrouver les terrains après son problème au genou avec l’ASSE, Issiaka Touré profite lui aussi des installations de Clairefontaine avec l’équipe de France Espoirs.

Larsonneur se soigne à Clairefontaine

Selon L’Équipe, le jeune gardien « le taille gentiment pour lui remonter le moral ». Une petite dose d’humour bienvenue pour le portier de l’ASSE, qui traverse une période frustrante. Habitué à être un élément important du collectif stéphanois, Larsonneur doit actuellement prendre son mal en patience et se concentrer sur son retour à la compétition.

Pour Touré, cette rencontre a également une dimension particulière. Le gardien de 21 ans a côtoyé Larsonneur lors de son passage à l’ASSE, où il évoluait dans la hiérarchie derrière le titulaire et Brice Maubleu. Il a donc pu apprendre auprès de deux portiers expérimentés avant de choisir de partir chercher du temps de jeu ailleurs.

Issiaka Touré assume son départ de l’ASSE

Désormais installé à Aubagne, Issiaka Touré a franchi un cap. Sa progression lui a permis de découvrir l’équipe de France Espoirs, une belle récompense après une période où les opportunités étaient limitées dans le Forez. Interrogé sur son départ de l’ASSE, le gardien a d’ailleurs livré une réponse très claire : « Signer pro, ça a été magnifique. J’étais numéro 3 mais j’ai eu l’occasion de faire plusieurs groupes, de découvrir la Ligue 2. À mon âge, le plus important est de jouer en pro, peu importe le niveau. »

Un choix assumé : plutôt que de patienter derrière Larsonneur et Maubleu, Touré a préféré rejoindre un projet lui permettant d’enchaîner les rencontres et de progresser dans le football professionnel. Son parcours lui donne aujourd’hui raison, avec cette nouvelle convocation chez les Bleuets.

Une belle revanche pour l’ancien Vert

Le parcours d’Issiaka Touré illustre aussi la difficulté pour les jeunes gardiens de se faire une place dans un club professionnel. À l’ASSE, il avait franchi une étape importante en signant son premier contrat professionnel, mais la concurrence ne lui permettait pas d’espérer beaucoup de temps de jeu. Son départ vers Aubagne lui a offert une autre perspective. Et le voilà désormais à Clairefontaine, à retrouver celui qui était encore récemment son numéro 1 dans le Forez.

En attendant de retrouver les terrains, Gautier Larsonneur peut au moins compter sur la présence de ses anciens coéquipiers pour garder le sourire. Même en pleine rééducation, le capitaine stéphanois n’échappe donc pas aux petites piques du vestiaire !

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