ASSE : plusieurs renforts pour Cathro ! 

Devant l’hécatombe qui frappe l’ASSE pendant la trêve internationale, Ian Cathro a décidé de piocher au centre de formation pour affronter Rumilly Vallières au 7e tour de Coupe de France.

La trêve internationale ne tombe pas au meilleur moment pour l’ASSE. Le déplacement à Annecy, prévu dimanche 15 novembre à 15 heures, intervient alors que de nombreux joueurs stéphanois ont rejoint leur sélection. Une situation qui réduit considérablement les possibilités du staff pour cette entrée en lice en Coupe de France.

Six jeunes appelés en renfort par Ian Cathro

Au total, dix joueurs sont concernés par des convocations internationales. Augustine Boakye (Ghana), Irvin Cardona (Malte), Áron Csongvai (Hongrie), Mamour Ndiaye (Sénégal), Marten-Chris Paalberg (Estonie), Zuriko Davitashvili (Géorgie), Kevin Pedro (RD Congo) et Sohaib Naïr (Algérie) sont retenus avec leur sélection. Deux jeunes sont également concernés par les équipes nationales de jeunes : Adam Baalal avec le Maroc U20 et Nadir El Jamali avec l’équipe de France U20. À ces dix absences s’ajoutent celles de Gautier Larsonneur et Tamar Svetlin, indisponibles sur blessure. Un véritable casse-tête pour Ian Cathro, qui devra réorganiser son groupe avant ce rendez-vous important.

Pour compenser ces nombreuses indisponibilités, le technicien écossais a sollicité plusieurs joueurs de la réserve lors des séances d’entraînement. Les images diffusées par l’ASSE ont notamment permis d’apercevoir Étienne Mendy, Lamine Sonko, Gueye Mourtada, Tom Teillol, Nathan Kasia et Noah Moulin. Ces jeunes pourraient ainsi profiter de cette semaine particulière pour se rapprocher de l’équipe première. Certains d’entre eux se sont déjà distingués avec la réserve, à l’image de Lamine Sonko, auteur d’un doublé lors de la dernière rencontre face à Cannet-Rocheville.

Une opportunité à saisir avant la Coupe de France

Leur présence à l’entraînement ne garantit toutefois pas une place dans le groupe convoqué pour dimanche. Ian Cathro devra encore effectuer ses choix en fonction des besoins de l’équipe et des équilibres à trouver. Cette situation représente néanmoins une belle occasion pour les jeunes Stéphanois. Avec autant d’absents, certains pourraient découvrir l’environnement du groupe professionnel et éventuellement obtenir du temps de jeu face à Rumilly Vallières.

L’ASSE devra toutefois se méfier de son adversaire, pensionnaire de National 1, qui aura à cœur de réaliser un exploit devant son public à Annecy. Pour les Verts, l’objectif sera de franchir ce 7e tour malgré un effectif profondément remanié. La jeunesse stéphanoise pourrait donc avoir un rôle à jouer. Pour les joueurs appelés par Ian Cathro, cette semaine représente une occasion concrète de marquer des points auprès de l’entraîneur.