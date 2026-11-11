ASSE : son bourreau du Roudourou fait face à un trou de 3,7 M€ !

Quelques jours après avoir dominé l’ASSE (3-0), Guingamp joue une partie autrement plus importante en coulisses. Fragilisé par la chute des droits TV, le club breton ouvre désormais la porte à l’arrivée d’un actionnaire majoritaire, voire à une vente.

Guingamp doit faire évoluer son modèle

La belle soirée vécue face aux Verts n’a pas effacé les inquiétudes de l’En Avant. Dans un entretien accordé à Ouest-France et relayé par Peuple Vert, le président Fred Le Grand reconnaît que le modèle économique du club breton arrive à ses limites.

L’arrivée d’un investisseur minoritaire reste une possibilité, mais la direction guingampaise n’exclut plus un changement d’actionnaire majoritaire. Une solution doit idéalement être trouvée avant la fin de la saison afin de préparer l’exercice 2027-2028 dans de meilleures conditions.

« Notre modèle économique doit évoluer, il n’y a pas d’autre alternative pour assurer la pérennité d’EAG », a expliqué Fred Le Grand. Le dirigeant ne fait pas état d’une menace immédiate de la DNCG, mais d’un besoin devenu pressant de nouveaux capitaux.

Les droits TV ont chuté de 5 à 1,3 M€

Le principal problème se situe du côté des recettes audiovisuelles. Les droits TV perçus par Guingamp sont passés de 5 millions d’euros à 1,3 million, soit un manque à gagner de 3,7 millions. Une baisse difficile à absorber alors que le fonctionnement du club et ses infrastructures, dont le Pro Park inauguré en 2018, représentent des charges importantes.

Jusqu’ici, les ventes de Dylan Ourega et de Sohaib Naïr à l’ASSE ont notamment permis d’équilibrer les comptes. Mais ces revenus restent aléatoires. Le dernier mercato n’a pas apporté les recettes espérées et la valeur globale de l’effectif aurait également diminué.

OFFICIEL : Marten Paalberg prolonge jusqu’en 2030 à l’ASSE. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2120189256526340477

Une valorisation estimée à 17 M€

Un audit a évalué l’En Avant Guingamp autour de 17 millions d’euros. Cette estimation a été confiée à un cabinet chargé de rechercher des investisseurs en France comme à l’étranger. Aucun repreneur n’est annoncé à ce stade, même si des premiers contacts auraient été noués.

Fred Le Grand fixe toutefois une ligne rouge : le futur partenaire ou acquéreur devra s’intéresser réellement au club et garantir son identité. Cette ouverture a reçu l’accord de l’assemblée générale des 140 propriétaires ainsi que du conseil d’administration.

En parallèle, une recapitalisation doit intervenir avant la fin de l’année 2026. Le groupe Le Graët s’est déjà positionné pour y participer avec les soutiens historiques de l’EAG. Après avoir largement battu l’ASSE sur le terrain, Guingamp doit désormais sécuriser son avenir financier.