ASSE : Kilmer prépare deux renforts au mercato, Cathro a ciblé ses besoins !

Leader de Ligue 2 et bien parti pour retrouver l’élite, l’ASSE n’entend pas rester les bras croisés cet hiver. Malgré un effectif déjà bien fourni, les dirigeants stéphanois pourraient profiter du mercato de janvier pour corriger deux faiblesses identifiées. Ian Cathro pourrait ainsi accueillir du renfort en défense et en attaque !

L’ASSE prépare déjà son mercato hivernal ! Après sa victoire contre Laval (2-0), le club du Forez a conforté sa place de leader de Ligue 2, avec trois points d’avance sur son dauphin Nancy. Une situation confortable qui ne doit pourtant pas masquer certaines lacunes dans l’effectif d’Ian Cathro. Car si les Verts affichent de solides ambitions de montée, quelques ajustements pourraient s’avérer nécessaires pour aborder la deuxième partie de saison avec davantage de garanties. Selon Peuple Vert, deux postes retiennent particulièrement l’attention : celui de latéral gauche et celui d’avant-centre. Deux dossiers déjà étudiés l’été dernier, mais qui n’avaient finalement débouché sur aucune arrivée.

Un latéral gauche et un buteur, les deux priorités des Verts ?

Le premier chantier concerne le couloir gauche de la défense. Depuis l’échec Ebenezer Annan, l’ASSE peine à trouver une solution pleinement convaincante à ce poste. Repositionné en latéral, Ben Old rend des services, mais ses prestations ne dissipent pas toutes les interrogations. D’autant que le Néo-Zélandais, ailier de formation, ne dispose pas d’une véritable concurrence. Kévin Pedro et Maxime Bernauer peuvent dépanner, mais les deux joueurs occupent désormais d’autres rôles importants dans le dispositif stéphanois. Plusieurs profils seraient ainsi suivis depuis des mois, même si aucune arrivée n’est encore actée.

L’autre dossier chaud se trouve à la pointe de l’attaque. Malgré les bonnes performances du duo Thierno Ballo – Irvin Cardona, Ian Cathro manque de solutions fiables derrière ses deux hommes forts. Zuriko Davitashvili, pourtant élu meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière, peine à convaincre lorsqu’il est utilisé dans un rôle d’avant-centre. Quant à Joshua Duffus, son irrégularité empêche pour le moment le technicien écossais de lui accorder une confiance totale.

Le départ de Lucas Stassin au FC Séville, non compensé cet été, continue donc de peser dans la réflexion des dirigeants. L’idée serait de recruter un attaquant capable d’apporter davantage de présence dans la surface et d’offrir une solution supplémentaire à Cathro. Attention toutefois, le profil recherché ne serait pas celui d’un pur pivot, jugé peu compatible avec les principes de jeu de l’entraîneur stéphanois.

Reste désormais à savoir si Kilmer Sports passera réellement à l’action en janvier. Car avec un effectif déjà conséquent, l’ASSE ne souhaite pas recruter pour empiler les joueurs. L’objectif serait plutôt de réaliser deux ajustements ciblés pour sécuriser une montée en Ligue 1 qui constitue la grande priorité du club. Une chose est sûre : malgré sa première place, Saint-Étienne a encore quelques imperfections à corriger. Et le mercato hivernal pourrait bien être l’occasion de les gommer !