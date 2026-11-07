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ASSE : Laval veut faire durer le doute dans le Chaudron

Par Louis Chrestian2 min de lecture
ASSE : Laval veut faire durer le doute dans le Chaudron

Battue à Guingamp, l’ASSE doit réagir samedi face à Laval. Le leader de Ligue 2 reste favori, mais le staff mayennais pense avoir identifié plusieurs leviers pour lui compliquer la soirée.

Guingamp, plus qu’un simple accident ?

Ian Cathro souhaite rapidement ranger la défaite concédée à Guingamp parmi les accidents de parcours. David Vignes, lui, compte bien prolonger les interrogations stéphanoises samedi à 20 heures, lors du déplacement de Laval à Geoffroy-Guichard.

Le technicien des Tango ne conteste pas la première place des Verts, mais il a attentivement étudié leur revers en Bretagne. « On va faire en sorte que ce soit peut-être un peu plus qu’un accident. Mais on sait que ça va être très, très difficile », a-t-il prévenu dans des propos rapportés par Peuple Vert.

Vignes estime notamment que les Stéphanois ont peut-être trop modifié leur jeu à Guingamp. Son constat reste toutefois nuancé : l’ASSE aurait pu ouvrir le score pendant la première demi-heure avant de souffrir face aux possessions et aux transitions adverses.

Un plan collectif pour gêner les Verts

Laval ne prévoit pas de concentrer toute son attention sur une individualité. Face à une équipe capable d’apporter beaucoup de variété dans son animation offensive, le staff mayennais a préparé une réponse collective. La discipline affichée à Nancy, malgré la défaite, doit notamment servir de référence.

David Vignes attend cependant davantage qu’un simple bloc bas. Ses joueurs devront ressortir proprement, conserver le ballon et contraindre les Verts à défendre. « Ils préfèrent avoir le ballon que défendre », a glissé l’entraîneur lavallois, convaincu que son équipe devra faire preuve de personnalité dans le Chaudron.

La rigueur concernera aussi le pressing. Ethan Clavreul, naturellement porté vers la chasse au ballon, devra rester connecté à ses partenaires et respecter les déclencheurs identifiés. Offrir des espaces à l’ASSE pourrait rapidement devenir rédhibitoire.

La continuité privilégiée côté lavallois

Après la victoire contre Boulogne et un premier match terminé sans encaisser de but, David Vignes souhaite conserver une équipe proche de celle alignée précédemment. Sans les blessures, le technicien affirme même qu’il n’aurait probablement effectué aucun changement.

Laval ne se présentera donc pas dans le Forez pour disputer un simple match de gala. L’objectif est de confirmer le succès contre Boulogne et de s’appuyer sur cette première performance défensive aboutie. Les Mayennais savent que la marche sera encore plus haute face au leader.

« Je sais qu’on peut leur poser des problèmes », insiste Vignes. Après Guingamp, les Verts sont prévenus : Laval entend défendre avec rigueur, mais aussi jouer ses coups avec le ballon pour tenter de prolonger le doute à Geoffroy-Guichard.

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