ASSE : énorme coup de pression sur les Verts avant Laval

Après un multiplex riche en buts, la 12e journée de Ligue 2 a rebattu les cartes en haut du classement. Toujours leader, l’ASSE n’a plus le droit à l’erreur avant de recevoir Laval ce samedi.

La soirée a été mouvementée en Ligue 2. Et du côté de l’ASSE, les résultats du multiplex ne sont pas forcément une bonne nouvelle. Alors que les Verts doivent affronter Laval ce samedi à 20 heures à Geoffroy-Guichard, plusieurs concurrents ont profité de leur match du vendredi pour mettre la pression sur le leader stéphanois.

La principale opération de la soirée est à mettre au crédit de Nancy. Réduite à dix, l’ASNL a tout de même réussi à s’imposer face à Sochaux (1-0). Avec cette victoire, les Nancéiens comptent désormais 25 points, soit autant que l’ASSE, mais avec une rencontre supplémentaire au compteur.

Autre résultat marquant : la défaite de Montpellier à domicile contre Metz (2-3). Le MHSC, qui pouvait mettre la pression sur les Stéphanois, a manqué une belle occasion de prendre les commandes du championnat. Une mauvaise opération également pour Reims, battu à Grenoble au terme d’un match spectaculaire (3-2).

Une victoire impérative pour ne pas trembler

Derrière ce trio de tête, Reims reste quatrième avec 21 points, malgré sa défaite en Isère. Pau, qui compte 20 points et un match en moins, peut également profiter de cette journée pour se rapprocher du podium. Le constat est clair : l’ASSE conserve son destin entre ses mains, mais la marge de manœuvre se réduit. Avec 25 points et un match de moins que Nancy et Montpellier, les hommes de Ian Cathro peuvent reprendre leurs distances en cas de succès contre Laval.

Mais attention au piège. Après la lourde défaite concédée à Guingamp (3-0), les Stéphanois sont attendus au tournant. Une réaction est indispensable pour éviter de voir leurs poursuivants revenir encore davantage dans la course à la montée.

La réception de Laval, prévue samedi à 20 heures à Geoffroy-Guichard, prend donc une importance particulière. Les Verts devront retrouver leur efficacité et surtout afficher un tout autre visage pour ne pas se faire peur.