ASSE : déjà la fin de la lune de miel de Stassin à Séville 

S’il a ressenti le besoin de quitter l’ASSE au mercato estival, Lucas Stassin (21 ans) n’est pas non plus un joueur qui vole dans les rangs du Séville FC.

Les premières semaines de Lucas Stassin en Espagne avaient laissé entrevoir de belles promesses. Mais l’ancien attaquant de l’ASSE commence à marquer le pas. Dimanche, il était pourtant titulaire sur la pelouse de Getafe et a disputé l’intégralité de la rencontre.

Stassin encore muet contre Getafe

Malgré une grosse occasion en première période, le Belge n’a pas trouvé le chemin des filets. Pire encore, le FC Séville s’est incliné 3-1, laissant Stassin repartir avec une nouvelle frustration. Une prestation qui contraste avec les espoirs suscités par ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

Depuis son arrivée en Andalousie, l’attaquant a disputé six rencontres de championnat, pour un total de 382 minutes. Il a été titularisé à quatre reprises et est entré en jeu deux fois. Son bilan reste pour le moment limité à un but et une passe décisive. Des statistiques qui ne sont pas catastrophiques pour un joueur en phase d’adaptation, mais qui ne traduisent pas encore pleinement les attentes placées en lui.

L’option d’achat de 25 M€ en question à l’ASSE ?

Le dossier mérite d’autant plus d’attention que le prêt de Stassin comporte une option d’achat estimée à 25 millions d’euros. Une somme importante qui obligera forcément le FC Séville à évaluer attentivement les performances de l’attaquant avant de prendre une décision.

Pour l’instant, rien ne permet d’affirmer que le club espagnol renoncera à cette option. Mais après des débuts encourageants, Stassin va devoir retrouver de l’efficacité et de la régularité pour convaincre les dirigeants sévillans de miser durablement sur lui. Et du côté de l’ASSE, son évolution sera forcément suivie de près.