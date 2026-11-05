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ASSE – Laval : une nouvelle grande annonce est tombée avant le match !

Par Fabien Chorlet -
Les supporters de l'ASSE dans les tribunes du Stade Geoffroy-Guichard

Le stade Geoffroy-Guichard devrait une nouvelle fois afficher complet ce samedi pour la réception de Laval par l’ASSE.

Malgré sa lourde défaite concédée samedi dernier sur la pelouse de Guingamp (3-0), l’AS Saint-Étienne peut toujours compter sur le soutien indéfectible de ses supporters. Les Verts retrouveront le stade Geoffroy-Guichard ce samedi (20h) pour la réception du Stade Lavallois, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 2. Un rendez-vous important pour les hommes d’Ian Cathro, qui tenteront de renouer avec la victoire devant leur public après leur revers en Bretagne. Et pour cette rencontre, le Chaudron devrait une nouvelle fois faire le plein. Selon les informations d’En Vert et Contre Tous, l’ASSE se dirige en effet vers un nouveau match à guichets fermés face à Laval.

Geoffroy-Guichard vers un nouveau guichets fermés malgré la fermeture partielle du virage Nord !

Malgré la déception du week-end dernier, l’engouement autour de l’ASSE ne faiblit pas. Les supporters stéphanois devraient encore répondre présents en nombre pour pousser leur équipe vers la victoire et l’aider à poursuivre son objectif de remontée en Ligue 1. Une mobilisation qui témoigne de la ferveur toujours aussi importante autour du club forézien, même en deuxième division. Si le guichets fermés venait à se confirmer, Geoffroy-Guichard afficherait une nouvelle fois complet, offrant aux Verts une ambiance des grands soirs pour la réception des Lavallois.

Ce soutien populaire pourrait être un atout précieux pour les hommes d’Ian Cathro, bien décidés à effacer leur lourde défaite face à Guingamp et à repartir de l’avant en championnat. Face à Laval, l’ASSE aura l’occasion de se relancer devant ses supporters et de poursuivre sa quête de remontée dans l’élite. Les Stéphanois pourront ainsi s’appuyer sur la ferveur du Chaudron pour tenter de décrocher trois points importants dans la course aux premières places de Ligue 2.

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