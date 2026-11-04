Largement dominée à Guingamp samedi soir (0-3), l’ASSE a fait quelques dégâts en Bretagne.

L’ASSE n’a pas seulement fait parler d’elle par sa prestation à Guingamp. Large vainqueurs des Verts samedi soir (3-0), les Bretons ont également perdu deux joueurs importants sur blessure.

Guingamp compte ses blessés après l’ASSE

Selon Ouest-France, Stanislas Kielt et Erwin Koffi seront indisponibles pendant quatre à cinq semaines. Le premier, buteur guingampais, souffre d’une luxation de l’épaule après un choc avec un joueur stéphanois. Une blessure survenue dans une rencontre qui aura donc laissé des traces dans les deux camps.

De son côté, Erwin Koffi est victime d’une lésion musculaire de grade 2. Son indisponibilité devrait également s’étendre sur plusieurs semaines. Deux coups durs pour l’entraîneur guingampais, qui perd ainsi deux éléments de son effectif à un moment important de la saison.

L’ASSE peut récupérer deux joueurs avant Dunkerque

Du côté stéphanois, après la claque reçue à Guingamp (0-3), l’ASSE n’a plus vraiment le droit à l’erreur. Dès samedi, face à Laval (20h), les Verts doivent sonner la révolte et afficher un tout autre visage. Au-delà du résultat, c’est une réaction d’orgueil qui est attendue dans le Chaudron.

Intensité, agressivité, solidarité et efficacité : les Verts devront retrouver les ingrédients qui font leur force pour faire oublier leur naufrage breton. Le rendez-vous face aux Lavallois ressemble déjà à un premier tournant : l’heure de la révolte a sonné pour les hommes d’Ian Cathro.