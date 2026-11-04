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ASSE Mercato : Davitashvili enrage, Kilmer cible le joueur le plus coté de L2 pour janvier ! 

Par Bastien Aubert - 4 Nov 2026, 07:40
Zuriko Davitashvili (ASSE)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

La première piste de l’ASSE en vue du prochain mercato hivernal est le joueur le plus coté de toute la Ligue 2… devant un certain Zuriko Davitashvili (25 ans).

L’ASSE pourrait frapper fort lors du prochain mercato hivernal. Selon les rumeurs évoquées ces derniers jours par Livefoot, le club stéphanois s’intéresserait à Tylel Tati, jeune défenseur central du FC Nantes.

Tati (FC Nantes) devant Davitashvili

Malgré une blessure qui l’éloigne actuellement des terrains, le défenseur du FC Nantes conserve une cote importante sur le marché des transferts. Et les chiffres de Transfermarkt donnent une idée de son statut : sa valeur est estimée à 15 millions d’euros.

Cette estimation place le Canari au sommet des joueurs les mieux valorisés de Ligue 2. Il devance notamment Zuriko Davitashvili, dont la valeur est évaluée à 12 millions d’euros, ainsi que le Messin Believe Munongo, estimé à 10 millions d’euros.

Un dossier ambitieux pour l’ASSE en janvier ?

Un classement qui ne manque d’ailleurs pas de faire réagir du côté de l’ASSE : le joueur qui serait ciblé par Kilmer Sports Ventures affiche une valorisation supérieure à celle de l’un des principaux atouts offensifs des Verts.

L’intérêt supposé de l’ASSE pour Tylel Tati reste à confirmer, et sa valorisation pourrait rendre l’opération particulièrement complexe. Reste à savoir si Kilmer Sports Ventures décidera de passer à l’action dès janvier pour tenter d’attirer le défenseur du FC Nantes dans le Forez. Pour l’heure, les supporters des Verts ne sont pas très chauds…

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