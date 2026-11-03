Les supporters de l’ASSE estiment que le naufrage des Verts à Guingamp (0-3) doit servi de piquer de rappel avant la réception du Stade Lavallois (samedi, 20h).

La lourde défaite de l’ASSE à Guingamp (0-3) n’a visiblement pas été digérée par les supporters stéphanois. Alors que les Verts s’apprêtent à recevoir le Stade Lavallois ce samedi à 20h, les attentes sont particulièrement élevées dans le Forez.

Un avertissement pour une majorité des supporters de l’ASSE

Après cette prestation inquiétante en Bretagne, les hommes de l’ASSE sont attendus au tournant. Et un sondage réalisé par But! permet de mesurer l’inquiétude des supporters. La claque reçue face à l’En Avant Guingamp a laissé des traces. Défensivement dépassés, incapables de répondre à l’intensité adverse et trop peu dangereux offensivement, les Stéphanois ont livré une prestation qui a suscité de nombreuses interrogations. Pour une équipe qui ambitionne de jouer les premiers rôles en Ligue 2, ce revers ressemble à un sérieux rappel à l’ordre. Mais comment les supporters interprètent-ils cette contre-performance ? But leur a posé directement la question à travers un sondage : « Comment qualifieriez-vous le naufrage à Guingamp ? »

Les résultats sont particulièrement révélateurs. Une large majorité des participants refuse de considérer cette défaite comme un simple accident de parcours. Pour 58,3 % des votants, le naufrage à Guingamp constitue avant tout un « avertissement salé ». Un chiffre qui traduit une véritable inquiétude concernant le niveau affiché par l’équipe et sa capacité à répondre aux exigences du championnat. Les supporters attendent une réaction immédiate et ne veulent surtout pas voir cette défaite devenir le début d’une mauvaise série. Dans le détail, les résultats du sondage sont les suivants :

Un avertissement salé : 58,3 %





Un mal pour un bien : 25 %





Une erreur de parcours : 15,3 %





Un banc pas au niveau : 1,4 %

Les Verts attendus au tournant contre Laval

Un quart des participants estime tout de même que cette défaite pourrait finalement servir de déclic. Une réaction collective après une telle désillusion pourrait permettre aux Stéphanois de corriger rapidement leurs erreurs et de repartir sur de meilleures bases. À l’inverse, seuls 15,3 % des votants considèrent qu’il s’agit d’une simple erreur de parcours. Autrement dit, les supporters sont loin d’être convaincus que cette défaite soit sans conséquence.Le rendez-vous de samedi prend donc une importance particulière. À 20 heures, l’ASSE retrouvera Geoffroy-Guichard pour affronter le Stade Lavallois.

Une rencontre que les Stéphanois devront aborder avec beaucoup plus de sérieux et de détermination. D’autant que Laval traverse une période compliquée et doit composer avec plusieurs absences importantes. Sur le papier, les Verts disposent donc d’une occasion intéressante pour se relancer devant leur public. Mais les supporters ne se contenteront pas d’une victoire obtenue sans convaincre. Ils veulent retrouver une équipe conquérante, capable de maîtriser son sujet et de montrer que la déroute bretonne n’était qu’un accident. Le message est clair : le naufrage à Guingamp doit servir de leçon, pas de point de départ à une nouvelle crise. Aux hommes de l’ASSE de répondre désormais sur le terrain.