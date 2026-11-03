Si toute l’équipe de l’ASSE s’est noyée samedi à Guingamp (0-3), la performance de Mamour Ndiaye (21 ans) a de quoi interpeller.

L’ASSE traverse une période délicate. Battus lourdement par Guingamp (3-0) lors de leur déplacement en Bretagne, les hommes de l’ASSE ont affiché de grosses lacunes défensives. Mais au-delà de la défaite collective, Peuple Vert estime qu’une prestation individuelle retient particulièrement l’attention : celle de Mamour Ndiaye (21 ans).

75% des tirs cadrés Guingampais ont fait mouche contre l’ASSE

Titulaire pour la troisième fois consécutive en raison de l’absence de Gautier Larsonneur, le jeune gardien sénégalais n’a pas réussi à rassurer. Une situation qui commence sérieusement à inquiéter dans le Forez. Après avoir enchaîné plusieurs titularisations, Ndiaye avait une belle occasion de démontrer qu’il pouvait assurer l’intérim pendant l’indisponibilité du capitaine stéphanois. Malheureusement, le déplacement à Guingamp a tourné au cauchemar. Face à des Bretons particulièrement inspirés, la défense des Verts a multiplié les erreurs de placement et perdu de nombreux duels. Dans ce contexte compliqué, le dernier rempart stéphanois n’a pas réussi à compenser les défaillances de ses coéquipiers.

Les chiffres illustrent parfaitement les difficultés rencontrées par le jeune portier. Selon les statistiques de la rencontre, 75 % des tirs cadrés guingampais ont terminé au fond des filets. Une donnée particulièrement préoccupante pour une équipe qui ambitionne de jouer les premiers rôles en Ligue 2. Le deuxième but de Guingamp a notamment laissé des regrets. Sur une frappe lointaine déclenchée à environ 30 ou 35 mètres, Mamour Ndiaye n’a pas réussi à intervenir malgré une tentative spectaculaire. Si la qualité de la frappe mérite d’être soulignée, le gardien stéphanois peut également s’interroger sur son impulsion et sa capacité à se déployer pour détourner le ballon.

Le troisième but n’a pas davantage arrangé son bilan. Sur cette action, sa sortie s’est révélée hésitante et mal maîtrisée. En s’avançant loin de sa ligne, Ndiaye s’est exposé à un lob parfaitement exécuté par son adversaire. Une erreur d’appréciation qui a définitivement enterré les derniers espoirs stéphanois. Évidemment, le jeune gardien n’est pas le seul responsable de cette humiliation. La défense de l’ASSE a également affiché des lacunes importantes. Mais à ce niveau de compétition, un portier doit aussi être capable de réaliser les arrêts qui permettent à son équipe de rester dans le match.

L’absence de Larsonneur, plus un problème que prévu ?

Cette prestation intervient au pire moment pour l’ASSE. Gautier Larsonneur, le gardien numéro un des Verts, devrait encore manquer plusieurs semaines de compétition. Son indisponibilité prolongée oblige donc le staff technique à trouver une solution fiable pour défendre les cages stéphanoises.

Même si Larsonneur n’échappe pas aux critiques depuis plusieurs mois en raison de performances parfois irrégulières, il conserve une place importante dans la hiérarchie. Son expérience et sa connaissance du club représentent des garanties dont Saint-Étienne manque actuellement. Pour Mamour Ndiaye, la situation devient donc particulièrement délicate. Le jeune Sénégalais doit profiter de cette période pour progresser et démontrer qu’il peut répondre aux exigences d’une équipe qui vise la montée. Mais sa prestation en Bretagne ne plaide clairement pas en sa faveur.

Dans une course au haut de tableau désormais très serrée, l’ASSE ne peut pas se permettre de multiplier les erreurs individuelles. Le staff devra rapidement déterminer si Ndiaye possède les épaules pour poursuivre cet intérim ou s’il faut envisager une autre solution. Une chose est certaine : après la blessure de Larsonneur, les Verts n’avaient vraiment pas besoin de cette nouvelle inquiétude.