ASSE : excellente nouvelle pour Tanenbaum, ça se compte en milliards !

Propriétaire de l’ASSE via Kilmer Sports, Larry Tanenbaum figure parmi les grandes fortunes mondiales, avec un patrimoine estimé à 2,5 milliards de dollars par le 311 Institute.

L’ASSE appartient à un propriétaire particulièrement fortuné. Homme d’affaires canadien et deuxième génération d’une dynastie familiale créée en 1950, Larry Tanenbaum dispose d’un patrimoine estimé à environ 2,5 milliards de dollars, selon le 311 Private Wealth Index publié en octobre dernier, relayé par Sportune. Il occupe la 694e place de ce classement mondial, avec une fortune évaluée dans une fourchette comprise entre 2 et 2,9 milliards de dollars.

Cette richesse repose en grande partie sur ses investissements dans le sport. Larry Tanenbaum détient 80 % de Kilmer Sports, la structure à travers laquelle il possède notamment l’AS Saint-Étienne.

Une vente à 4,35 milliards de dollars canadiens

Le patrimoine de Larry Tanenbaum a été particulièrement mis en lumière par une opération majeure conclue à l’automne 2026. Le 1er octobre, Rogers Communications a finalisé le rachat des 25 % de Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) détenus par Kilmer Sports, pour 4,35 milliards de dollars canadiens. Le groupe Rogers détient désormais 100 % de MLSE, qui rassemble notamment les Toronto Maple Leafs en NHL et les Toronto Raptors en NBA.

Larry Tanenbaum, qui détenait indirectement 20 % de MLSE à travers sa participation de 80 % dans Kilmer Sports, voit ainsi cette opération représenter environ 2,45 milliards de dollars américains pour sa part. C’est d’ailleurs cette transaction qui constitue la principale base de l’estimation du 311 Institute.

L’ASSE toujours au cœur de ses investissements sportifs

Cette sortie du capital de MLSE ne signifie pas pour autant un retrait du sport. Bien au contraire. Larry Tanenbaum conserve plusieurs intérêts majeurs en Amérique du Nord. Kilmer Sports est notamment propriétaire du Toronto Tempo, nouvelle franchise de WNBA, et a également rejoint en juin 2026 les investisseurs de la Professional Women’s Hockey League (PWHL), la ligue professionnelle nord-américaine de hockey féminin.

Mais pour le public français, son investissement le plus important reste celui réalisé dans le Forez. En juin 2024, Kilmer Sports est devenu l’unique actionnaire de l’AS Saint-Étienne, avec Ivan Gazidis nommé à la présidence du club. L’objectif affiché était alors de construire un projet de long terme, en s’appuyant sur l’histoire et l’identité des Verts. Pour l’instant, l’ASSE est toujours en Ligue 2, et a bon espoir de (re)lancer enfin son projet dès l’été prochain avec la montée en Ligue 1.

Estimée à 2,5 milliards de dollars, la fortune de Larry Tanenbaum donne une idée des moyens financiers de l’actionnaire stéphanois. Elle ne constitue toutefois pas une enveloppe directement disponible pour l’ASSE : le 311 Institute précise que son calcul repose principalement sur la valorisation de la participation vendue, sans intégrer précisément les autres activités de Kilmer, ses éventuelles dettes ou l’ensemble de ses actifs. Une chose est certaine : le propriétaire canadien des Verts dispose d’une surface financière considérable et entend conserver une place dans le paysage sportif international.