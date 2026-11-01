OL : Fonseca remplacé par un coach dont le nom résonne à Manchester City ?

Alors que Paulo Fonseca va quitter l’OL, un nom inattendu commence à circuler avec insistance au Portugal : celui de Carlos Vicens, ancien entraîneur de Braga et adjoint de Guardiola à City.

Le nom de Carlos Vicens commence sérieusement à circuler dans les coulisses de l’OL. Selon les informations du quotidien portugais A Bola, publiées ce dimanche, l’ancien entraîneur du SC Braga serait particulièrement bien placé pour prendre la succession de Paulo Fonseca, qui va signer au Sporting Portugal.

Âgé de 43 ans, le technicien espagnol présente un profil intéressant pour le projet lyonnais. Avant de prendre les commandes de Braga à l’été 2025, il a notamment passé huit années à Manchester City, dont quatre comme adjoint de Pep Guardiola. Une expérience qui lui a permis de se familiariser avec les exigences du très haut niveau et une philosophie de jeu basée sur la possession.

Son passage au Portugal lui a également permis de se faire remarquer. Avec Braga, Vicens a notamment atteint les demi-finales de la Ligue Europa et terminé quatrième du championnat lors de la saison 2025-2026. Mais son aventure s’est brutalement terminée le 20 octobre dernier, après une série de mauvais résultats. Il est donc actuellement libre de tout contrat.

Thiago Motta doublé, Gestifute au centre du dossier ?

Si le nom de Thiago Motta avait aussi pris de l’ampleur dans les discussions autour du banc lyonnais, Carlos Vicens pourrait peut-être lui griller la priorité. Selon A Bola, son profil correspond davantage aux attentes de la direction rhodanienne, notamment grâce à sa capacité à développer les jeunes talents.

Un autre élément attire l’attention : Vicens et Fonseca sont tous deux associés à la galaxie Gestifute, l’agence dirigée par Jorge Mendes. Un point commun qui alimente forcément les interrogations sur les coulisses de cette possible succession. Une chose est certaine : avec le départ attendu de Fonseca, Carlos Vicens pourrait bien être l’une des surprises de ce mercato des entraîneurs.