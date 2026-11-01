OL – Angers (2-0) : les notes des Lyonnais, de retour sur le podium !

Dans un contexte particulier après deux défaites et alors que les rumeurs d’un départ de Paulo Fonseca au Sporting Lisbonne fleurissent ces dernières heures, l’OL a repris sa marche en avant en Ligue 1 en dominant le SCO Angers au Groupama Stadium (2-0, buts de Nuamah et Tolisso). Les Gones retrouvent le podium.

Note du match : 13/20

Dominateurs et globalement méritants, les Lyonnais se sont quand même faits quelques frayeurs face à une équipe du SCO Angers qui n’était pas venue pour faire de la figuration. Il aura fallu le but tardif de Corentin Tolisso pour être plus serein. Lyon retrouve le top 3 et c’est bien là l’essentiel.

Les notes des Lyonnais :

Greif (5) : le portier slovaque a eu la baraka sur la tentative de Peter à 0-0 (35ème) et a rattrapé son erreur de relance en duel face à l’attaquant scoïste (66ème).

Athekame (6) : gros match du latéral droit helvète, qui a vu un penalty lui être refusé sur un déboulé (14ème) mais qui a multiplié les centres de grosse qualité. Très intéressant dans ses dédoublements avec Duranville. Moins en vue en seconde période.

Bacher (5) : l’Autrichien manque indéniablement de vitesse mais il compense par son côté guerrier. Quand même proche du CSC en début de match (16ème).

Niakhaté (5) : endormi par Peter sur une roulette de Peter (35ème), le Sénégalais a connu quelques trous d’air sur ce match… Ce qui ne l’a pas empêché de conduire la charnière défensive des Gones.

Abner (6) : si le jeu de l’OL penche à droite, beaucoup de grosses situations (et le but de Nuamah !) sont venus de ses centres. Rien à redire de son match défensivement. Une prestation sans fausse note.

Tolisso (7) : passeur décisif d’une remise de la poitrine, le capitaine ne rayonne peut-être pas autant que l’an passé dans le cœur du jeu mais il est toujours présent dans la bagarre… Et il a été récompensé d’un but de la tête en fin de partie (87ème). Remplacé par Tagliafico (88ème).

86′ 𝗖𝗢𝗖𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 🦁Le corner de Keito Nakamura pour la tête de Corentin Tolisso !!! 🔥2-0 #OLSCO https://t.co/X5tuFYHh4k — Olympique Lyonnais (@OL) November 1, 2026

Tessmann (6) : oui, l’Américain n’est pas le plus rapide sur le pré et la comparaison avec un Tyler Morton fait mal dans la relance mais contre le SCO sa partition a été propre… Et il a sauvé l’OL du 0-1 (35ème).

Bidstrup (6) : un match 100% « à la Mads » avec une intensité de fou furieux, de l’engagement, du duel mais une justesse technique d’un N°6 « rustique ». Remplacé par Nartey (75ème).

Duranville (5,5) : l’ancien du Borussia Dortmund joue par intermittence mais quand il se lance dans ses dribbles, c’est souvent spectaculaire. Une belle complémentarité naissante avec Nuamah. Remplacé par Boudache (63ème).

Nuamah (7) : avant-centre de bricolage, le Ghanéen a montré une vraie adresse et une habilité pour le poste, s’offrant une réalisation de N°9 expérimenté (38ème). Une très belle prestation et quelques éclats à l’image de son enchaînement repoussé par Lopes (21ème). Remplacé par Merah (75ème).

Nakamura (7) : le Japonais a fait de bonnes choses dans son couloir gauche, autant au niveau de la percussion que du contre-pressing où il a gratté quelques ballons. Toujours juste dans ses choix, il a délivré le corner du 2-0 sur la tête de Corentin Tolisso (87ème).