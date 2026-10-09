Relégué la saison dernière avec le FC Nantes, Anthony Lopes (35 ans) s’offre une seconde jeunesse à Angers.

Anthony Lopes n’a visiblement pas dit son dernier mot. Parti libre du FC Nantes à l’issue d’une saison difficile conclue par la relégation, le gardien a rejoint Angers avec l’ambition de se relancer en Ligue 1.

Lopes meilleur gardien de L1 !

Quelques semaines après son arrivée, le pari est déjà particulièrement réussi. Les chiffres parlent pour lui. Après cinq journées de championnat, Anthony Lopes totalise 26 arrêts, soit le meilleur total de Ligue 1 à ce stade de la saison. Il a également signé deux matchs sans encaisser de but, contre Le Havre et Troyes. Selon les données publiées par la Ligue 1, le gardien angevin a aussi évité 3,5 buts, ce qui le place parmi les portiers les plus performants de l’élite dans cet indicateur. Lopes a notamment brillé lors du déplacement au Havre, où ses interventions ont permis au SCO de repartir avec un match nul.

Son expérience et son tempérament semblent déjà apporter une vraie sécurité à sa nouvelle équipe. À Angers, l’ancien Lyonnais retrouve ainsi un rôle central, après une dernière saison particulièrement éprouvante à Nantes. Le contraste est forcément frappant. Lopes n’avait pas réussi à empêcher la relégation du FC Nantes en Ligue 2. Mais les difficultés collectives des Canaris ne résumaient pas forcément le niveau du gardien, qui avait rejoint le club en janvier 2025 après plusieurs années à l’OL.

Un départ qui ressemble à un désaveu pour Nantes

En fin de contrat, il a finalement choisi de poursuivre sa carrière à Angers. Pour le FC Nantes, qui évolue désormais en Ligue 2, le voir briller dans l’élite constitue un rappel cruel de ce que le club a perdu. La mission du Portugais n’était pourtant pas simple. Anthony Lopes a succédé à Hervé Koffi, auteur d’une saison 2025-2026 remarquable avec Angers. Le gardien burkinabè avait terminé l’exercice avec 123 arrêts, le total le plus élevé du championnat, et figurait parmi les cinq nommés pour les Trophées UNFP.

Lopes devait donc prendre la relève d’un portier particulièrement performant, tout en s’intégrant rapidement dans un nouvel environnement. Pour l’instant, il répond présent. Il est évidemment encore trop tôt pour tirer un bilan définitif après seulement cinq journées mais le début d’exercice est particulièrement prometteur. Surtout quand on voit que Maxime Dupé n’arrive pas à s’imposer au FC Nantes, où il est sous la menace de Patrik Carlgren avant la réception du Stade de Reims (samedi, 14h).