Le FCN a arraché, lundi contre Grenoble (1-0), un deuxième succès de suite en Ligue 2 qui l’éloigne de la zone rouge. Pourtant, la polémique enfle.

La soirée d’hier aurait difficilement pu connaître un scénario plus stressant pour les supporters nantais. Alors que le FC Nantes semblait se diriger vers un succès précieux à domicile, Grenoble a obtenu une occasion en or d’égaliser dans le temps additionnel.

Carlgren aurait-il dû voir le penalty grenoblois retiré ?

À la 90e+1 minute, Fabien Centonze a commis une faute grossière sur Mohamed Bechikh dans la surface de réparation. L’arbitre n’a pas hésité à désigner le point de penalty. Une décision qui a immédiatement fait monter la tension à La Beaujoire.

Waldemar Kita, debout dans la tribune présidentielle, a alors assisté à une scène décisive. À la 90e+3, Patrik Carlgren s’est interposé face à Maël Corboz, capitaine grenoblois, et a détourné sa tentative. Un arrêt déterminant qui a permis aux Canaris de conserver leur avantage.

Mais cet arrêt héroïque est désormais au cœur d’une polémique. Selon L’Équipe, le portier suédois de 34 ans n’a pas gardé les pieds sur sa ligne au moment de la frappe de Maël Corboz. Un détail loin d’être anodin. Si cette situation avait été détectée et sanctionnée, le penalty aurait pu être retiré, offrant potentiellement une deuxième chance au capitaine grenoblois.

Grenoble a laissé passer sa dernière chance

Le problème pour Grenoble, c’est qu’il n’y a pas d’assistance vidéo à l’arbitrage en Ligue 2. L’action n’a donc pas pu être vérifiée par le VAR et la décision est restée inchangée. Le FC Nantes a ainsi conservé son avantage au tableau d’affichage, malgré les interrogations autour du positionnement de son gardien sur cette action décisive.

La fin de rencontre a également réservé une autre occasion aux visiteurs. À la 90e+5, Nesta Zahui, latéral droit du GF38, qui avait momentanément quitté le terrain en raison de crampes, s’est retrouvé en position d’avant-centre. Mais sa tentative n’a pas trouvé le cadre. Grenoble a donc laissé filer une occasion immense de repartir avec un point de La Beaujoire.

Pour Nantes, l’essentiel est assuré avec ce deuxième succès consécutif en Ligue 2, qui permet au club de prendre un peu d’air dans la lutte pour le maintien. Mais cette victoire restera marquée par une fin de match électrique et une polémique arbitrale qui risque de faire parler. Les Canaris peuvent savourer les trois points. Du côté grenoblois, en revanche, le sentiment d’injustice pourrait être particulièrement difficile à digérer.