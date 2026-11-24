Lucas Perrin a failli coûter cher au FC Nantes après son expulsion contre Grenoble, lundi à La Beaujoire (1-0).

Le FC Nantes a assuré l’essentiel face à Grenoble (1-0), lundi soir à La Beaujoire, en signant une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Mais la fin de rencontre a été marquée par un incident qui aurait pu coûter très cher aux Canaris. Expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune, Lucas Perrin a provoqué la colère de son entraîneur, Grégory Poirier.

Grégory Poirier ne mâche pas ses mots contre Lucas Perrin

En conférence de presse d’après-match, Grégory Poirier n’a visiblement pas apprécié le comportement de son défenseur. L’entraîneur du FC Nantes a rappelé une règle élémentaire du football : lorsqu’un joueur a déjà reçu un carton jaune, il doit impérativement maîtriser ses interventions et éviter de mettre son équipe en difficulté.

Le technicien n’a d’ailleurs pas caché son incompréhension face au geste de Lucas Perrin. « Qu’est-ce que tu viens tacler là ? », aurait-il notamment lancé au sujet de cette intervention qui a conduit à l’expulsion du capitaine nantais. Un recadrage particulièrement direct qui traduit l’agacement du coach. Car au-delà du carton rouge, c’est surtout la prise de risque du défenseur qui semble avoir irrité son entraîneur.

Ambiance glaciale au FC Nantes

La tension ne s’est pas limitée aux déclarations d’après-match. Une scène observée après la rencontre a également retenu l’attention : lorsque Lucas Perrin est passé à proximité de son entraîneur, à une trentaine de centimètres de lui, aucun échange de poignée de main n’a été observé.

Un détail qui n’est pas passé inaperçu et qui donne une idée de l’agacement de Grégory Poirier après cette expulsion. Malgré cette victoire importante, le FC Nantes devra donc retenir une leçon de cette soirée. Les Canaris ont décroché trois nouveaux points, mais leur capitaine leur a fait courir un risque évitable dans les dernières minutes. Et visiblement, Grégory Poirier n’a pas l’intention de laisser passer ce genre de comportement.