EXCLU BUT!

Bloqués à quelques encablures du stade de Reims samedi (0-1), des centaines de supporters de l’ASSE ont été contraints de rebrousser chemin de manière ubuesque. Pierrick Courbon, député de la Loire, a vivement réagi auprès de But!.

Pierrick Courbon, quel est votre sentiment au sujet du cafouillage du déplacement des supporters stéphanois, samedi à Reims ?

On a encore assisté à la gestion ubuesque et erratique du supporters en France. A trois reprises, la justice a pourtant confirmé que les supporters de l’ASSE étaient en capacité de se rendre à Reims mais ils ont été interceptés et refoulés. Je note un autre paradoxe puisque le premier arrêté pris par le Ministre justifiait l’interdiction de déplacement en raison de l’indisponibilité des forces de l’ordre. Mais on a vu que quand il s’est agi d’intercepter les supporters et ensuite de les renvoyer sous escorte jusqu’à Saint-Étienne, on a mobilisé en quantité et dans la durée des forces de l’ordre qui auraient sans doute eu bien mieux à faire.

Couac, cafouillage, dérive… comment pourrait-on qualifier ces événements ?

Déjà, il y a eu un défaut de communication entre les différents services de l’Etat dont les supporters ont été victimes. On a tout faux en terme de bon usage des ressources humaines mais aussi en terme de doctrine de gestion des supporters. Ce qui est grave, c’est qu’on a au cas présent des décisions de justice qui n’ont de toute évidence pas été parfaitement respectées. Ces dérives peuvent commencer par les supporters mais aussi atteindre d’autres pans de la société. Or, les supporters ont comme tout un chacun le droit d’être respectés. Ce ne sont pas des sous-citoyens, ils ont des droits et des devoirs. Et leurs droits ont été bafoués samedi soir à Reims. On ne peut pas traiter des centaines de personnes comme du bétail, qu’on arrête sur une aire d’autoroute et qu’on renvoie chez eux comme des délinquants. Les supporters ne sont pas tous des anges, évidemment. Je suis lucide sur un certain nombre de dérives. Il n’empêche : quand on veut respecter l’État de Droit, il n’y a pas de raison qu’on fasse des supporters des cobayes de mesures liberticides et sécuritaires.

Vous avez déjà alerté le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez. Avez-vous trouvé une oreille attentive ?

Je l’ai saisi par courrier officiel dès dimanche soir en tant que député de Saint-Étienne. À l’heure où on se parle (lundi matin), je n’ai pas eu de réponse. Les événements sont encore très frais, mais j’ai été sollicité par le préfet de la Loire. Les choses vont donc vite. J’ai fait part de ma colère et de mon étonnement vis-vis de ces décisions. J’ai alerté pour demander des explications et pour que toute la lumière puisse être faite sur ces événements afin qu’ils ne se reproduisent pas. Avec le Ministre, on se connaît plutôt bien puisque j’interviens régulièrement auprès de lui-même ou dans le débat parlementaire pour parler des supporters. J’ai donc eu plusieurs fois l’occasion de parler avec lui du supportérisme, en lui rappelant que la doctrine de gestion des supporters en France est à la fois obsolète et inefficace.

« En France, on n’est pas à la hauteur »

Sentez-vous au sein du gouvernement une envie de faire bouger les lignes au sujet du supportérisme ?

Nous sommes un certain nombre d’élus de toutes sensibilités politiques disponibles avec plusieurs représentants de supporters organisés au national pour se mettre autour d’une table afin de repenser la manière dont on gère les supporters en France. Il y a quand même un paradoxe dans notre pays : on est fier de pouvoir accueillir des grandes manifestations sportives comme les Jeux Olympiques, une de Ligue des Champions ou autres mais on n’est pas fichu chaque semaine d’organiser dans de bonnes conditions des déplacements de supporters d’une ville à l’autre. À ce titre, nous ne sommes pas à la hauteur de que font certains de nos voisins.

Aujourd’hui, déjà, on a affaire à des interlocuteurs gouvernementaux qui ont déjà une grande méconnaissance du football, du supportérisme et encore plus du mouvement ultras. Leur réponse est donc uniquement sécuritaire en voulant faire des supporters un laboratoire de mesures qui servent d’exemple à l’autorité de l’État. On a donc jamais vraiment eu un dialogue, y compris sur d’autres sujets comme la pyrotechnie festive et l’usage des fumigènes. On a toujours trouvé une porte close en face de nous mais je continue de défendre cette vision du supportérisme, encore une fois un supportérisme responsable et en condamnant les dérives sans ambiguïté. Ce n’est pas parce qu’il y a une dérive qu’il faut sanctionner uniformément tous les supporters.

Quel message voulez-vous faire passer aux supporters lésés à Reims ?

Je pense d’abord à eux en leur disant qu’il y a des élus et qu’il s’agit d’un sujet politique, au sens noble du terme. Je leur dis aussi que quand on bafoue les droits des supporters, les droits de n’importe quel citoyen peuvent être bafoués. Je constate que trop de mesures ont été prises ces dernières années et commencent à se généraliser. On le voit dans les manifestions récentes. Des élus ont conscience du sujet et se mettent à la place de ceux qui font des heures de trajet en bus pour soutenir leur équipe. On sait aussi que, bien souvent, les supporters sont de personnes modestes et des travailleurs qui se sacrifient pour leur passion. Qu’on sanctionne durement ceux qui mettent la pagaille, aucun problème. En revanche, qu’on ait un minimum de respect pour tous les autres. C’est un terrible aveu de faiblesse de la puissance publique que dans notre pays on n’arrive pas à gérer cela.

Propos recueillis par Bastien Aubert